WTA Finals: Jelena Ostapenko, a surpresa da Letônia (Foto: Getty Images)

No próximo domingo (22), tem início a 47ª edição do WTA Finals - torneio que reúne as oito melhores jogadoras de 2017. Assim como nos últimos três anos, a competição ocorre nas quadras duras de Singapura, na Ásia. Campeã de um dos Majors da temporada, Roland Garros, a jovem tenista letã Jelena Ostapenko joga a competição pela primeira vez.

Em seu grupo, também estão Garbine Muguruza - campeã de Wimbledon e número dois do mundo - a tcheca Karolina Pliskova e a norte-americana Venus Williams.

O ano de Ostapenko

A tenista da Letônia começou o ano na 44ª posição do ranking da WTA, ainda desconhecida por parte do público. Desde o primeiro torneio, o WTA International de Auckland, na Nova Zelândia chamou a atenção ao chegar à final - na qual acabou derrotada pela norte-americana Lauren Davis.

Foto: Reuters

Meses depois, foi finalista novamente. Dessa vez, no WTA Premier de Charleston, nos Estados Unidos. Porém, perdeu para a russa Daria Kasatkina na decisão. No entanto, foi apenas em Roland Garros que a letã provou que merecia estar entre as melhores: depois de sete vitórias consecutivas, passando por adversárias conhecidas - como Caroline Wozniacki, Monica Puig e Simona Halep - Jelena conquistou seu primeiro título da carreira - e logo um Grand Slam.

Com os pontos da melhor semana de sua vida, passou a figurar entre as 15 melhores do mundo. Nas últimas semanas, Ostapenko vem confiante com o título em Seoul e as semifinais em Wuhan e Pequim.

Um pouco da história de Ostapenko

Nascida em Riga, na Letônia, Jelena é filha de um ex-jogador profissional de futebol. Começou a jogar tênis por influência materna aos cinco anos. Durante sua infância, teve sempre como inspiração a norte-americana Serena Williams.

Como júnior, chegou a ser número dois do mundo, com um título de simples de Wimbledon, em 2014. Dois anos depois, já como profissional, foi semifinalista da chave de duplas mistas de Wimbledon, jogando ao lado do austríaco Oliver Marach.