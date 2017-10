Pliskova supera Venus Williams na abertura do WTA Finals

Google Plus

O primeiro dia de jogos válidos pela 47ª edição do WTA Finals aconteceu neste domingo (22). Na partida de abertura do Grupo Branco da competição, a tenista tcheca Karolina Pliskova encarou Venus Williams dos Estados Unidos.

Depois de uma hora e 14 minutos, a terceira colocada no ranking da WTA conquistou a vitória sobre a veterana norte-americana por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2.

Na outra partida de primeira rodada do grupo, a espanhola Garbine Muguruza - cabeça de chave número dois - desafia a letã Jelena Ostapenko - campeã de Roland Garros.

Logo no primeiro game de serviço de Venus, era perceptível que a norte-americana não estava em seus melhores dias. Depois de salvar um break point, não resistiu e cedeu a quebra. A vantagem da tcheca no placar durou até o quinto game, quando sua adversária parecia entrar em jogo. No entanto, na sequência, Williams passou por um momento de desconcentração: aproveitando, Pliskova abriu vantagem para fechar a primeira parcial em 6/2.

O segundo set começou disputado, com diversas chances de quebra para cada lado - porém, nenhuma convertida. Depois de quatro games, enfim, Karolina conseguiu o break. Vendo sua adversária cada vez mais próxima da vitória, a tenista dos Estados Unidos caiu de rendimento e, quando sacava em 2/5, não teve forças para impedir a vitória: outro 6/2 da tcheca para fechar a partida.

As duas voltam à quadra na terça-feira (24). Enquanto Pliskova desafia a campeã de Wimbledon, Garbine Muguruza, a norte-americana tem pela frente a estreante Jelena Ostapenko.

Na segunda-feira (23), ocorre a primeira rodada do Grupo Vermelho: a líder do ranking mundial - Simona Halep da Romênia - encara a francesa Caroline Garcia. Já a ucraniana Elina Svitolina faz um duelo com a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

