Del Potro supera Dimitrov em sets diretos e conquista o bicampeonato em Estocolmo

Um ano após vencer o 19° título da carreira, Juan Marín Del Potro levanta mais uma taça. Batendo na manhã deste domingo (22) o búlgaro Grigor Dimitrov por 6/4 e 6/2, ele foi campeão do ATP 250 de Estocolmo, na Suécia. Essa foi o oitavo embate entre eles na história do circuito, e a sexta vitória do argentino.

No ranking geral, o título não adiciona pontos para o natural de Tandil, que estava defendendo. Na corrida para Londres, ele deu um passo importante para seguir vivo e com esperanças de disputar o ATP Finals, sendo hoje o 15° colocado e com menos de 500 pontos de diferença para Pablo Carreño Busta, que hoje é oitavo.

Já garantido no último torneio do ano, Grigor Dimitrov ultrapassou Marin Cilic com a boa campanha e agora é o quinto melhor do ano. No ranking geral, o búlgaro mantém a oitava posição.

Campanhas até a final de Estocolmo

Del Potro derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, o japonês Yuichi Sugita e o experiente espanhol Fernando Verdasco, enquanto Dimitrov passou pelo polonês Jerzy Janowicz, o alemão Mischa Zverev e por Fabio Fognini, da Itália.

O jogo

A partida já começou com o argentino pressionando muito o backhand de Grigor, que tentava se defender como podia, mas via os foguetes de forehand do tandilenho afetarem demais o seu jogo.

Jogando muito bem com o saque e anotando seis aces, Juan não deu chances para o búlgaro, que até teve um break point, mas foi negado com um belo primeiro serviço.

Assim, ele teve confiança para ir para cima do adversário, quebrando seu serviço na terceira oportunidade que teve para vencer o primeiro set por 6/4.

Na segunda parcial, o jogo de Dimitrov desandou. Quebrado rapidamente, ele se viu atrás com 3/1 no placar e não conseguiu mais suportar o jogo do argentino, que aproveitou os primeiros serviços do búlgaro, revertendo a força dos mesmos e dificultando muito na devolução.

Quebrando o saque do adversário nas duas oportunidades que teve, Del Potro sacou para fechar, e com tranquilidade ergueu o 20° título da carreira, fechando em 6/2.