Halep bate Garcia e conquista primeira vitória no WTA Finals

Nesta segunda-feira (23), ocorreram as partidas válidas pela primeira rodada do Grupo Vermelho do WTA Finals de 2017, em Singapura. Líder do ranking mundial, a romena Simona Halep fez sua estreia na competição diante da francesa Caroline Garcia.

Depois de uma hora e 28 minutos, a tenista da Romênia saiu vitoriosa por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Guia VAVEL do WTA Finals 2017

Com a vitória, a natural de Constança assumiu a liderança do Grupo. Ainda nesta segunda, a ucraniana Elina Svitolina - cabeça de chave número quatro - encara Caroline Wozniacki - ex-número um do mundo.

Confira o resumo da partida

Logo em seu primeiro game de serviço, Simona teve dificuldades: precisou salvar dois break points antes de empatar o placar. Em um momento de instabilidade de ambas jogadoras, depois de uma quebra para cada lado, o set seguiu parelho. A situação permaneceu dessa maneira até o nono game, quando a francesa cedeu à pressão e o break para a adversária. Confirmando seu saque, a romena fechou o primeiro set em 6/4.

Na segunda parcial, a tenista da Romênia voltou a quebrar a adversária no terceiro game. Na sequência, em um momento de desconcentração, teve de lidar com três break points. Salvando, ganhou confiança. Embalada, Halep conquistou mais uma quebra. Mantendo a vantagem, confirmou a vitória com 6/2.

A temporada de Halep

A romena foi uma das tenistas mais sólidas da temporada, com cinco finais. Consolidou seu bicampeonato no Premier de Madri e teve como melhor resultado em Grand Slam a decisão contra Jelena Ostapenko, na qual ficou com o vice em Roland Garros.

Em sua quarta participação no WTA Finals, sendo sua primeira como número um do mundo, Halep busca o título pela primeira vez: em 2014 perdeu para Serena Williams na decisão.

