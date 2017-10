Wozniacki atropela Svitolina na primeira rodada do WTA Finals

Google Plus

Esta segunda-feira (23) foi dia de estreia do Grupo Vermelho no WTA Finals 2017. De volta à competição após três anos, Caroline Wozniacki (#6) mostrou que chega confiante e em ótima fase. A vítima logo na primeira rodada foi Elina Svitolina (#4).

Em menos de 1h de partida, Wozniacki cravou dois sets a zero, parciais de 6-2/6-0. Esperava-se uma partida párea já que se tratam de duas das jogadoras mais vitoriosas da temporada. Caroline chegou ao torneio com 56 vitórias e Svitolina com cinco títulos, porém, a dinamarquesa apresentou um Tênis de altíssimo nível e não deu chances à ucraniana.

+ Guia VAVEL do WTA Finals 2017

A outra partida do Grupo terminou com vitória da atual número um do mundo, Simona Halep, sobre Caroline Garcia (#8).

O jogo

A partida começou equilibrada, com ambas firmes em seus serviços. O bom trabalho de fundo de quadra das duas levou a poucos erros não-forçados no primeiro set. Wozniacki foi primeira a chegar ao break point e não o desperdiçou (4-2). A dinamarquesa então ampliou sua vantagem em seu saque e, subindo ainda mais o nível, liquidou o set com uma segunda quebra ao serviço de Svitolina.

A ucraniana não abaixou a cabeça no início da segunda parcial e voltou pressionando - ela teve um break - o saque de Wozniacki. A dinamarquesa devolveu na mesma moeda e novamente largou na frente em seguida, abrindo 2-0. A ex-número um do mundo deslanchou a partir disso e passou a dominar por completo. Em menos de 30 minutos, ela fechou com um "pneu".

Amanhã serão retomadas as partidas do Grupo Branco. Pela segunda rodada, Venus Williams (#5) abre a quadra contra a letã Jelena Ostapenko (#7). Logo em seguida, Garbiñe Muguruza (#2) irá confrontar Karolina Pliskova (#3).

O WTA Finals, em Singapura, ocorre entre os dias 22 e 29 de outubro. A atual campeã é a eslovaca Dominika Cibulkova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.