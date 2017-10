Pliskova despacha Muguruza e se classifica para a semi do WTA Finals

A segunda rodada do Grupo Branco esteve em disputa nesta terça-feira (24) e com Karolina Pliskova (#3) voando em quadra contra a espanhola Garbiñe Muguruza (#3).

As duas vinham de vitória na estreia e a tcheca tratou de repetir o duplo 6-2, em pouco mais de 1h, sobre Muguruza.

No encerramento da fase de grupos, Pliskova vai encarar Jelena Ostapenko (#7), que já não tem mais chances de classificação porque foi derrotada por Venus Williams (#5) em uma batalha de 3h15 nesta segunda rodada. A norte-americana, por sua vez, vai batalhar com Muguruza pela última vaga do Grupo.

O jogo

Enquanto Muguruza ainda se ambientava na partida, Pliskova aproveitou para conquistar uma quebra precoce ainda no segundo game e chegou a abrir 3-0 de frente. A espanhola teve a chance de devolvê-la logo em seguida, mas a tcheca se segurou em seu serviço. Sem dar brecha, Pliskova garantiu o set ainda no saque de Muguruza com um winner de devolução e fechou em 6-2 em apenas 26 minutos.

A espanhola voltou pressionando na segunda parcial, mas não aproveitou nenhum dos dois break points que teve. Pliskova logo aproveitou para se adiantar (2-0) e ainda contou com uma ajuda de Muguruza, que jogou um smash para fora no break point. Karolina teve a oportunidade de cravar um "pneu", mas a espanhola não só salvou o triplo match point, como também devolveu uma das quebras (5-2). A tcheca voltou à partida no oitavo game e, na primeira chance que teve, concluiu.

Nessa quarta-feira (25), o Grupo Vermelho volta à quadra. A primeira partida será entre Simona Halep (#1) e Caroline Wozniacki (#6). E fechando a segunda rodada, Elina Svitolina (#4) confronto Caroline Garcia (#8).

O WTA Finals, em Singapura, ocorre entre os dias 22 e 29 de outubro. A atual campeã é a eslovaca Dominika Cibulkova.