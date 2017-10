Jogando em casa, Federer estreia no ATP de Basel com vitória fácil sobre Frances Tiafoe

Roger Federer começou com o pé direto a busca pelo seu sétimo título na temporada. Nesta terça-feira (24), o atual número 2 do mundo estreou com vitória no ATP 500 de Basel, disputado em sua cidade natal, na Suíça.

Com uma atuação muito sólida e tranquila, o heptacampeão Roger Federer precisou de apenas 1h02 para eliminar o jovem Frances Tiafoe por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3.

Na próxima fase, já pelas oitavas de final, o suíço terá pela frente Benoit Paire, número 40 do ranking da ATP. O francês chegou às oitavas após eliminar o norte-americano Steve Johnson, em sets diretos. O retrospecto entre os tenistas aponta quatro jogos, com quatro vitórias de Roger Federer.

Com Rafael Nadal fora de combate, tratando desconforto no joelho, o suíço tem, no ATP de Basel, uma boa oportunidade para diminuir a vantagem do espanhol no topo do ranking. Hoje, pouco menos de 2000 pontos separam os tenistas, com algumas grandes competições ainda por vir no calendário: Masters 1000 de Paris e ATP Finals.

Resumo do jogo

(Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

No US Open 2017, Roger Federer e Frances Tiafoe protagonizaram um duelo épico de primeira rodada. Em uma batalha de quase 3h de duração, o suíço sofreu mas levou a melhor, vencendo por 3 sets a 2.

Nesta terça, em Basel, o panorama foi bastante diferente. Com o apoio da torcida suíça, o cabeça de chave número 1 se impôs desde os primeiros games, pressionando nas devoluções e trabalhando bem na rede. Sacando muito bem, Federer rapidamente abriu 4/0, com duas quebras de vantagem. Sentindo demais, o jovem norte-americano não teve tranquilidade em nenhum dos seus games de saque, perdendo a parcial por 6/1 em menos de meia hora.

O segundo set começou mais equilibrado, com Tiafoe um pouco mais a vontade em quadra. Com seu jogo fluindo melhor, o nível da partida cresceu, e ambos foram trocando games até o 3/3. No sétimo game, Federer confirmou sem dificuldade e jogou a pressão para o jovem tenista. Errático, o norte-americano teve de encarar break points no game, e apesar de conseguir salvar o primeiro, perdeu seu saque no ponto seguinte. O suíço só precisou confirmar mais uma vez para fechar o set em 6/3 e avançar às oitavas.