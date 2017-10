Com direito a "pneu", Wozniacki domina Halep e praticamentese garante na semifinal do WTA Finals

Quarto dia de competição do WTA Finals 2017, nesta quarta-feira (25). Abrindo a quadra, Caroline Wozniacki (#6) surpreendeu novamente com uma vitória maiúscula sobre a atual número um do mundo, Simona Halep. A dinamarquesa a desbancou em sets diretos, parciais de 6-0/6-2, em pouco mais de 1h de disputa.

Ainda hoje, a ucraniana Elina Svitolina (#4) e a francesa Caroline Garcia (#8) - que também compõe o Grupo Vermelho - se enfrentam para ver quem ainda se mantém viva na briga por uma vaga na semifinal.

O jogo

Wozniacki saiu na frente com uma quebra já no segundo game graças a uma combinação de: bola na fita para chegar ao break e um erro de Halep na rede para consolidá-lo. Com 3-0 para a dinamarquesa, a romena acelerou e partiu para o ataque, ficando suscetível aos erros. Do outro lado, Caroline se defendia muito bem e chegou a sua segunda quebra (4-0). Wozniacki cravou o "pneu" em 25 minutos.

A número um do mundo não se abalou e voltou mais firme na segunda parcial. Contudo, os erros seguiam prejudicando Halep em momentos importantes e não demorou nada para Wozniacki abrir vantagem com uma quebra no quarto game (3-1). A romena tentou uma reação em seguida e chegou ao break point, mas não o consolidou. Wozniacki seguia tendo uma resposta para todos os golpes de Simona e apenas administrou sua vitória.

Wozniacki chegou com uma das campanhas mais vitoriosas da temporada. Ao todo foram 56 vitórias e um título (Premier de Tóquio) conquistado em sete finais disputadas. Ela é sua quinta participação em um WTA Finals. Seu melhor resultado foi o vice-campeonato em 2010.

O WTA Finals, em Singapura, ocorre entre os dias 22 e 29 de outubro. A atual campeã é a eslovaca Dominika Cibulkova.