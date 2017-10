Garcia vira sobre Svitolina e ainda sonha com classificação no WTA Finals

Nesta quarta-feira (25), aconteceram as partidas válidas pela segunda rodada do Grupo Vermelho do WTA Finals de 2017. Em Singapura, a tenista francesa Caroline Garcia - cabeça de chave número oito - enfrentou a ucraniana Elina Svitolina.

Depois de perder o primeiro set no tiebreak, a tenista da França virou o jogo, anotando o placar de dois sets a um, com parciais de 6/7 6/3 e 7/5, em duas horas e 48 minutos em quadra.

Com a vitória, Garcia ainda mantém esperanças de classificação para as semifinais da competição: na próxima rodada, ela tem pela frente a dinamarquesa Caroline Wozniacki - líder do grupo. Já a tenista da Ucrânia já está praticamente eliminada da competição: na terceira rodada, Svitolina encara a líder do ranking da WTA - Simona Halep da Romênia.

Confira o resumo da partida

O jogo começou com dois breaks nos games iniciais. Após isso, ambas jogadoras pareceram encontrar seu melhor tênis, tornando a parcial equilibrada. Levemente superior, Garcia conseguiu abrir vantagem novamente. No entanto, no 4/3, acabou perdendo a vantagem. Com o empate, a definição do set foi para o tiebreak. Esse foi disputado, assim como era esperado, e definido nos detalhes: depois de perder dois set point, Garcia cedeu a pressão: 9/7 Svitolina.

No segundo set, a ucraniana era superior: confiante, conseguiu uma quebra logo no terceiro game. Na sequência, a tenista da França iniciou sua reação: acertando mais, conquistou quatro games seguidos para virar: 5/2. Mantendo a vantagem, empatou com 6/3.

A terceira e decisiva parcial foi marcada pelo equilíbrio: depois de duas quebras para cada lado, a indefinição persistia no 5/5. Em seguida, Svitolina, em um momento de desconcentração, perdeu pontos importantes em seu saque. Aproveitando a oportunidade, a francesa quebrou e fechou a partida na sequência: 7/5.

