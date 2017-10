Venus surpreende, elimina Muguruza e vai às semis do WTA Finals

Nesta quinta-feira (26), ocorreu a última rodada do Grupo Branco do WTA Finals de 2017. Em partida que valia vaga na próxima fase, a norte-americana Venus Williams enfrentou a espanhola Garbine Muguruza - cabeça de chave número dois.

Depois de uma hora e 43 minutos, a tenista dos Estados Unidos levou a melhor sobre a número dois do mundo por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4.

Com o resultado positivo, Venus garantiu a segunda colocação do grupo e tem pela frente na semifinal a tenista que terminar líder do Grupo Vermelho, que provavelmente será a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

A primeira parcial foi marcada pelo equilíbrio entre os dois lados, sendo decida apenas nos detalhes, quando a espanhola sacava para levar a definição para o tiebreak. Já o segundo set foi bem mais instável: depois de três quebras para cada lado, Muguruza não resistiu à pressão no 5/4, cedendo o break crucial e a vitória para sua adversária.

Eliminada, Ostapenko derrota Pliskova

A primeira colocação do grupo ficou com a tcheca Karolina Pliskova. Na terceira rodada, a ex-número um do mundo encarou a letã Jelena Ostapenko, que já estava eliminada. A campeã de Roland Garros surpreendeu ao vencer em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 68 minutos.

A adversária de Pliskova na semifinal será a segunda colocada do Grupo Vermelho. Duas tenistas ainda tem chance de classificação: a número um do mundo, Simona Halep da Romênia, e a francesa Caroline Garcia. Na última rodada, a romena encara a ucraniana Elina Svitolina, já a cabeça de chave número oito tem pela frente Wozniacki.

