Thiago Monteiro é derrotado por Ze Zhang e dá adeus ao Challenger de Suzhou

Ainda sem fazer semifinais em 2017, Thiago Monteiro foi novamente derrotado nas quartas de final. Desta vez, no Challenger de Suzhou, o carrasco foi o tenista da casa, Ze Zhang, que venceu por 6/4 e 6/3 após 1h24 de partida. Esse foi o segundo encontro entre os dois tenistas, e a primeira vitória do chinês.

No ranking, Thiago Monteiro subiu para 435 pontos com a campanha e na segunda-feira deve aparecer como 130° do ranking, ainda dependendo de resultados paralelos que o podem fazer cair para 132°. Seu adversário subiu para 197° com a vitória, e pode terminar a semana em 168° com o título.

Agora, Monteiro parte para o Challenger de Shenzhen, que terá início na próxima segunda-feira (30), enquanto Zhang segue para a semifinal em Suzhou, onde enfrenta o vencedor da partida entre o compatriota Di Wu e o sérvio Miomir Kecmanovic, líder do ranking juvenil.

O jogo

Jogando uma primeira parcial com muita confiança, Ze Zhang dificultou muito o trabalho do brasileiro. Ele procurou atacar e abrir ângulos em todos os momentos, fazendo com que Thiago cometesse muitos erros.

Desta maneira, o chinês, que foi levemente superior no saque, também conseguiu desenvolver o jogo no serviço do cearense, que salvou um break point, mas concedeu o outro e viu o primeiro set escapar por 6/4.

Na segunda parcial, Zhang e Monteiro deixaram o nível do jogo cair, e o brasileiro viu as oportunidades chegando, mas foi incapaz de aproveitá-las, perdendo três chances de quebra.

O chinês acabou sendo melhor nos momentos decisivos, e viu-se devolvendo bem o primeiro saque do brasileiro, que nada pôde fazer e foi quebrado. Depois, sacando em 3/5, Thiago cometeu uma dupla-falta logo no match point, perdendo por 6/4 e 6/3.