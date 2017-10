Garcia toma "pneu", mas vira contra Wozniacki e mantém esperanças no WTA Finals

Nesta sexta-feira (27), ocorreram as partidas válidas pela terceira e última rodada do Grupo Vermelho do WTA Finals de 2017. Nas quadras duras de Singapura, a líder do grupo - Caroline Wozniacki da Dinamarca - enfrentou e francesa Caroline Garcia - cabeça de chave número oito.

Depois de duas horas e 19 minutos, a francesa acabou vencendo de virada por dois sets a um, com parciais de 0/6 6/3 e 7/5.

Mesmo com a derrota, Wozniacki ainda ocupa a primeira colocação do grupo. Nas semifinais, a ex-númerp um do mundo tem pela frente a norte-americana Venus Williams. Já a segunda colocada do grupo que, pode ser ou a romena Simona Halep ou Garcia, encara a tcheca Karolina Pliskova.

Ainda nesta sexta, o líder do ranking mundial - Halep - desafia a ucraniana Elina Svitolina - cabeça de chave número quatro - em busca de vaga nas semifinais.

Confira o resumo da partida

Wozniacki começou a partida de maneira arrasadora: não teve nenhum break point em seu serviço. Já no da adversária, confirmou três das quatro chances de quebra que teve para abrir fechar confirmar o "pneu" em apenas 23 minutos.

Na segunda parcial, a francesa equilibrou a partida. Logo no terceiro game, teve dois break points no serviço da adversária, mas não foi capaz de confirmar a quebra. Dois game depois, conseguiu o break, abrindo 4/2. No game seguinte, quebrou novamente para fechar em 6/3 e empatar.

A tenista da Dinamarca começou o terceiro set com uma quebra no terceiro game. Depois de confirmar o serviço, abriu 3/1 de vantagem. Mantendo-se acima no placar, a ex-número um do mundo não foi capaz de fechar a partida em 6/4. Perdendo a confiança, viu sua adversária crescer: devolvendo as quebras, Garcia acabou vencendo por 7/5.

