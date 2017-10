Jogo Pliskova x Wozniacki AO VIVO online pela semifinal do WTA Finals 2017

Seguir avançando no WTA Finals é fundamental para as ambições de Karolina Pliskova, que tem como grande objetivo retomar o posto de número 1 do mundo. Caso conquiste o título, a tcheca ultrapassa Halep e Muguruza e assume o topo do ranking.

Vivendo grande ano, Wozniacki está em busca de sua 50ª final da carreira, a oitava na temporada. Pliskova, por sua vez, luta para avançar à quarta decisão em 2017.

Pliskova e Wozniacki na final de Eastbourne (Foto: Charlie Crowhurst/Getty Images)

Pliskova bateu Wozniacki nos torneios de Doha, Eastbourne* e no Masters 1000 de Cincinnati. Wozniacki venceu a rival deste sábado nos Masters 1000 de Miami e Toronto.

Só nesta atual temporada de 2017, Pliskova e Wozniacki já se enfrentaram em cinco oportunidades, com três vitórias da tenista tcheca e duas vitórias da dinamarquesa. Ao todo, as duas tenistas já se enfrentaram oito vezes no circuito, com cinco vitórias de Wozniacki e três vitórias de Pliskova.

Caroline Wozniacki, número 6 do ranking, teve campanha idêntica até a semifinal: vitórias contra Elina Svitolina e Simona Halep e derrota para Caroline Garcia. Terminou em segundo no grupo vermelho, atrás apenas da francesa Garcia.

Karolina Pliskova, atual número 3 do mundo, chegou à semifinal com campanha de duas vitórias e uma derrota: venceu Venus Williams e Garbiñe Muguruza e perdeu para Jelena Ostapenko. Terminou em primeiro no grupo branco.

Bom dia, fã de tênis. Neste sábado (28), traremos para você todas as emoções da primeira semifinal do WTA Finals 2017. Karolina Pliskova e Caroline Wozniacki entram em quadra a partir das 6h.