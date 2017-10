Venus vira batalha contra Garcia e encara Wozniacki na decisão do WTA Finals 2017

Com Wozniacki já garantida, Venus Williams (#5) e Caroline Garcia (#8) entraram em quadra, neste sábado (28), para a disputa da última vaga na grande decisão do WTA Finals 2017. Prevalecendo a experiência da norte-americana de 37 anos, Venus conseguiu uma virada surpreende, com parciais de 6-7(3)/6-2/6-3, em 2h32 de partida.

A norte-americana chega a sua terceira final de WTA Finals da carreira, sendo a terceira também na temporada. Contra Caroline Wozniacki (#6), Venus venceu as sete partidas entre elas - todas disputadas em quadra dura. O último confronto foi em 2015 foi no Premier de Miami.

Esta foi a terceira vitória da norte-americana no torneio. Durante a fase de grupos, Williams perdeu na estreia para Pliskova (#3), mas venceu as duas seguintes contra: Ostapenko (#7) e Muguruza (#2).

O jogo

Garcia começou agressiva, se movimentando bem em seu serviço e pressionando o de Venus com um triplo break point já no segundo game. Com a possibilidade de abrir 0-3, a francesa não conseguiu confirmar sua quebra e a norte-americana a devolveu em seguida. A jovem seguiu ameaçando, e Venus salvando os breaks points com segurança, incluindo um set point no décimo game. O jogo se abriu e Williams também passou a incomodar o saque de sua oponente. O set foi decidido no tie-break e Garcia o dominou, fazendo 3-7.

Venus voltou à segunda parcial pressionada e teve que salvar dois break points. Sem perder o ritmo, a veterana conseguiu uma quebra no game seguinte e ampliou sua vantagem com mais uma confirmação (3-0). A norte-americana segurou bem a pressão de Garcia e manteve sua liderança. A francesa também lutava contra os golpes de Williams, salvando dois set points em seu serviço. Porém, a ex-número um conseguiu empatar a partida no terceiro.

Com o jogo em aberto, as jogadoras entraram no set decisivo confirmando seus saques com segurança. A igualdade permaneceu no placar até o oitavo game, quando Venus atacou o serviço de Garcia e conquistou uma quebra crucial para abrir 5-3 e sacar para o jogo. A francesa ainda teve o triplo break point para devolvê-la, mas não consolidou nenhum deles.

A final nesse domingo (29) está marcada para às 9h30 (horário de Brasília).

O WTA Finals, em Singapura, ocorre entre os dias 22 e 29 de outubro. A atual campeã é a eslovaca Dominika Cibulkova. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.