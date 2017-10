Reencontro de gigantes: Federer e Del Potro se enfrentam na final do ATP 500 de Basel

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Duelo de gigantes na decisão do ATP 500 de Basel. Neste sábado (28), os quatro semifinalistas entraram em quadra, com dois 'velhos conhecidos' avançando à grande final.

Resumo das semifinais

Marin Cilic e Juan Martín Del Potro abriram o dia na chave de simples. De um lado, o atual campeão do torneio suíço. Do outro, um bicampeão na Basileia, vivendo grande temporada. Neste duelo de poderosos saques e forehands, melhor para o argentino, que segue batalhando por um lugar no ATP Finals, em Londres: duplo 6/4, em pouco mais de 1h30.

Apesar de bons sacadores, o jogo foi marcado por quebras de saque. No primeiro set, Delpo conseguiu o primeiro break no terceiro game, abrindo 2/1. Cilic reagiu e devolveu. Mas no nono game, quando o placar mostrava 4/4, o argentino foi pra cima e conseguiu nova quebra, sacando para fechar em 6/4. O panorama foi semelhante no segundo set, com o croata perdendo seu serviço logo no game de abertura. Cilic até batalhou para voltar pro jogo, mas foi novamente quebrado no sétimo game, facilitando para Delpo fechar em novo 6/4.

Roger Federer e David Goffin fizeram a segunda semifinal. O suíço, heptacampeão em sua casa, entrou em quadra como favorito. Sem dar nenhuma chance ao seu adversário, o atual número 2 do mundo simplesmente atropelou o cabeça de chave número 3: 6/1 e 6/2, em 1h de partida.

Sacando muito bem e sem sentir o peso do serviço de seu adversário, o suíço controlou as ações desde o primeiro game, conquistando uma quebra cedo e comandando a parcial com tranquilidade, até fechar em 6/1. O segundo set começou um pouco mais equilibrado, mas logo o suíço embalou dois breaks, fechando em 6/2.

Final: Federer [1] vs. Del Potro [4]

(Foto: Lintao Zhang/Getty Images)

Federer e Del Potro já protagonizaram grandes partidas nesta temporada de 2017. O argentino levou a melhor nas quartas de final do US Open, vencendo por 3 sets a 1. Todavia, no último encontro entre os tenistas, na semifinal do Masters 1000 de Xangai, o suíço levou a melhor.

Será a terceira vez que os tenistas decidem o ATP de Basel. Nas duas ocasiões anteriores, em 2012 e 2013, Juan Martín Del Potro levou a melhor em três sets. Só o argentino e Novak Djokovic, em 2009, conseguiram vencer Roger Federer no torneio suíço.

O head-to-head aponta grande vantagem para o tenista da casa. São 23 confrontos entre os tenistas, com 17 vitórias do atual número 2 do mundo, contra seis vitórias de Delpo.