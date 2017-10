Caroline Wozniacki x Venus Williams: a improvável final do último torneio da temporada

Neste domingo (29), ocorre a final do WTA Finals de 2017. Na quadra dura de Singapura, a quinta colocada do ranking mundial - Venus Williams dos Estados Unidos - encara a número seis do mundo - Caroline Wozniacki da Dinamarca. O confronto ocorre a partir das 9h30.

Este será o oitavo encontro entre as duas em partidas válidas pelo circuito da WTA. No confronto direto até aqui, a natural de Lynwood tem larga vantagem, com sete vitórias nos sete jogo disputados. A última partida entre as duas foi em 2015, nas oitavas de final do WTA Premier de Miami, com triunfo de Venus em sets diretos: 6/3 e 7/6.

No confronto direto, Venus tem larga vantagem: sete vitórias nos sete jogo disputados.

Williams tem uma experiência maior em Finals: foi finalista em 2008 e em 2009. No primeiro ano, ficou com o título sobre a russa Vera Zvonareva. Já na sequência, foi derrotada por sua irmã Serena na decisão. Já a natural de Odense foi vice-campeã em 2010, perdendo para a belga Kim Clijsters na final.

+ Wozniacki surpreende Pliskova e é a primeira finalista do WTA Finals

Foto: Getty Images

Na semifinal, a dinamarquesa teve vida mais fácil: derrotou a número três do mundo, Karolina Pliskova da República Tcheca, por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3. Já a norte-americana teve de virar a partida contra a francesa Caroline Garcia por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/2 e 6/3, em duas horas e 32 minutos.

+ Venus vira batalha contra Garcia e encara Wozniacki na decisão do WTA Finals 2017

Foto: Getty Images

Durante a fase de grupos, Venus perdeu na estreia para a tcheca Karolina Pliskova, mas venceu as duas partidas seguintes contra a letã Jelena Ostapenko - campeã de Roland Garros - e Garbine Muguruza - vencedora de Wimbledon.

Já Wozniacki derrotou a ucraniana Elina Svitolina e a número um do mundo Simona Halep, perdendo apenas quatro games. Na última rodada, entretanto, acabou derrotada por Caroline Garcia em três sets.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.