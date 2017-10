Caroline Wozniacki vence Venus Williams e conquista primeiro WTA Finals da carreira

(Foto: Julian Finney/Getty Images)

O WTA Finals de 2017 tem uma campeã inédita. Caroline Wozniacki, que não disputava uma final deste torneio há sete anos, sagrou-se campeã na manhã deste domingo (29), em Cingapura. Com uma atuação impecável, a dinamarquesa precisou de 1h29 para superar a veterana norte-americana Venus Williams por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4.

A vitória na decisão coroou uma campanha quase perfeita, com apenas uma derrota e somente dois sets perdidos. Todas as quatro vitórias de Wozniacki no torneio foram por sets diretos: Svitolina, Halep, Pliskova e Venus. Wozniacki, que chegou ao WTA Finals como número 6 do mundo, encerrará a temporada como número 3, atrás apenas de Garbiñe Muguruza e Simona Halep.

Venus, por sua vez, fecha com honras uma temporada de "recuperação". Aos 37 anos, a norte-americana retornou ao top5 e protagonizou grandes partidas, chegando à duas finais de Grand Slam, sempre figurando entre as fases finais dos torneios.

Resumo do jogo

(Foto: Julian Finney/Getty Images)

As quebras de saque foram a tônica do primeiro set. A dinamarquesa começou o jogo bastante agressiva e comandando a maioria dos pontos. Com esta postura, conseguiu um break de vantagem logo no quarto game, abrindo 3/1. Venus não deixou barato e reagiu imediatamente, igualando rapidamente a parcial em 3/3.

Quando a parcial apontava 4/3 para Wozniacki, Venus foi quebrada novamente, dando à rival a oportunidade de sacar para o set. Todavia, mostrando poder de recuperação, Venus reagiu e devolveu o break mais uma vez, deixando o jogo 5/4. Precisando sacar para ficar viva no set, a norte-americana sucumbiu à solidez e potência de sua adversária, cedendo mais uma vez o seu saque e perdendo o set por 6/4.

A vitória no primeiro set animou Wozniacki e abateu Venus. Com este panorama, o início do segundo set teve total domínio da dinamarquesa, que rapidamente abriu 5/0, encaminhando a vitória. Percebendo o título escapando totalmente, a norte-americana reagiu, mostrando enorme bravura. Com muita agressividade, Venus fez quatro games seguidos, quebrando a rival em duas oportunidades que sacava pro título.

A reação reascendeu a partida e animou o público em Cingapura. Podendo igualar o jogo em 5/5 e deixar a decisão em aberto, Venus não foi bem em seus primeiros serviços e viu Wozniacki se impor nas devoluções. Após inúmeras chances de fechar a partida, a dinamarquesa consolidou o break do título, fechando a partida em duplo 6/4 e levando pra casa um troféu inédito na sua carreira.