Federer quebra tabu, bate Del Potro e conquista o título na Basiléia

O tabu foi quebrado! Na tarde deste domingo (29), o suíço Roger Federer conseguiu finalmente voltou a derrotar Juan Martín Del Potro no ATP 500 da Basiléia, sua cidade natal. O placar foi de 6/7, 6/4 e 6/3 para anotar a 18° vitória em 24 jogos contra o rival na história do circuito profissional.

Essa também foi a terceira vitória de Roger contra o argentino em 2017. Ele quebrou o tabu de duas derrotas seguidas em finais contra Del Potro na Basiléia, visto que o natural de Tandil sagrou-se campeão contra ele em 2012 e 2013.

No ranking, Federer diminuiu para 1600 a diferença para o número um do mundo, Rafael Nadal. Já Juan Martín perdeu uma grande chance: caso fosse campeão, estaria hoje na oitava colocação para conquistar a última vaga do ATP Finals. Com o vice, fica na 11° posição para tentar classificar-se ao torneio.

O jogo

No primeiro set, foi visto um verdadeiro show na quadra. Uma partida típica de Federer contra Del Potro, com muita variação do suíço e muitas pancadas de forehand do argentino.

A parcial teve equilíbrio em todos os momentos, mas com Roger mais consistente. Cada um quebrou o saque do outro em duas oportunidades, embora o suíço tenha tido oito chances e o argentino apenas quatro. Mas o destino do set foi o tiebreak.

Na hora decisiva, valeu mais o primeiro saque de Del Potro, que entrou em 65% das vezes, contra 43% do suíço. Assim, o argentino venceu por 7-5 e conquistou a primeira parcial.

O segundo set, ao contrário do primeiro, teve Juan Martín sacando muito mal e não conseguindo aproveitar o segundo saque. Ele teve duas chances de quebra, mas não foi capaz de converter.

Federer, por sua vez, começava a trabalhar com slices para atrapalhar o jogo do argentino, baixando a bola e incomodando o grandalhão. O suíço sacou com maestria, quebrou "La Torre de Tandil" e levou o segundo set por 6/4.

Na terceira parcial, o anímico caiu. Roger completou três games de devolução seguidos com quebra, e logo abriu 4/1 no marcador. Del Potro conseguiu confirmar seus saques seguintes, mas, perdendo todos os pontos em que jogou com o segundo serviço, acabou derrotado por 6/3, praticamente acabando com as esperanças de chegar ao ATP Finals e vendo Federer comemorar seu octacampeonato.