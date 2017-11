Robin Haase volta a surpreender e elimina Zverev em Paris

Robin Haase já é um tenista consolidado e conhecido no circuito da ATP há anos. No entanto, nesta temporada o holandês vem conquistando resultados expressivos nas simples. Nesta quarta-feira (1º), o veterano venceu a maior partida de sua carreira, ao derrotar o número quatro do mundo - Alexander Zverev da Alemanha - no Masters 1000 de Paris.

A vitória do natural de Hague veio em três sets, de virada, com parciais de 3/6 6/2 e 6/2, depois de uma hora e 34 minutos.

Com o resultado positivo, Robin garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. Seu adversário na próxima rodada vem do confronto entre o argentino Juan Martin del Potro - cabeça de chave número 13 - e o português João Sousa - 58º do mundo.

Atualmente, o tenista da Holanda é o 43º colocado no ranking mundial. Com a campanha desta semana, já soma mais 55 pontos e ganha duas posições: se for eliminado na próxima fase, será o 41º do mundo na próxima segunda-feira (04).

Mesmo com a eliminação precoce, Zverev atingirá o melhor ranking de sua carreira na próxima atualização da lista. Isso deve-se aos pontos retirados do escocês Andy Murray, assim, Sascha ocupará sua posição, sendo o terceiro colocado.

Confira o resumo da partida

Desde o primeiro game, Haase mostrou que poderia incomodar o serviço de seu adversário, que teve que salvar quatro break points. O alemão vingou-se, quebrando no terceiro game. Com a vantagem no placar, teve dificuldades apenas no sétimo game, quando teve de lidar com mais duas chances de quebra. Depois disso, fechou o set tranquilamente com 6/3.

Recuperando-se da derrota na primeira parcial, Robin começou o set quebrando o adversário para abrir 3/0. Quando Zverev sacava para manter-se vivo no set, acabou não sendo capaz de confirmar. Com mais um break, o tenista da Holanda empatou com 6/2.

A terceira parcial foi marcada pelo equilíbrio até o sexto game, quando o alemão voltou a ter problemas com seu serviço. Aproveitando a situação, Haase quebrou duas vezes para confirmar a vitória com outro 6/2.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.