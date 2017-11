Franceses desistem e Marcelo Melo vai às quartas em Paris

Nesta quinta-feira (02), ocorreram as partidas de oitavas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Paris, na França. Cabeça de chave número dois da competição, a dupla composta pelo mineiro Marcelo Melo e pelo polonês Lukasz Kubot garantiu vaga nas quartas de final depois da desistência de seus adversários Lucas Pouille e Richard Gasquet.

Mais cedo, Pouille havia entrado em quadra pelas oitavas de final da chave de simples e acabou derrotado pelo norte-americano Jack Sock por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3, em uma hora e 29 minutos. Por isso, desistiu da partida de duplas por conta do desgaste físico.

Nas quartas de final, a dupla do Brasil e da Polônia encara a parceria espanhola formada por Marc e Feliciano Lopez.

Bruno Soares também avança nas duplas

Outro brasileiro classificado às quartas de final é Bruno Soares. Jogando com o escocês Jamie Murray, o mineiro passou pelo neozelandês Michael Venus e o norte-americano Ryan Harrison nas oitavas, em jogo realizado na quarta-feira (1º), por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, depois de uma hora e seis minutos.

Seus próximos adversários serão os cabeças de chave número quatro - Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert, ambos da França - que deixaram para trás os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal em sets diretos: 6/3 e 7/5, em apenas uma hora e 11 minutos.

"Foi um bom começo. Ganhamos de uma dupla forte que está no Finals. Eu venho de duas derrotas no super tiebreak, mas estamos jogando bem. Hoje começamos com o pé direito e vamos seguir com tudo para ter um bom resultado neste último Masters 1000 da temporada" declarou o natural de Belo Horizonte após a vitória.

