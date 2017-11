Com dores no joelho, Nadal anuncia desistência do Masters 1000 de Paris Número um do mundo ainda colocou em risco sua participação no ATP Finals

Na manhã desta sexta-feira (03), o tenista espanhol Rafael Nadal anunciou sua desistência do Masters 1000 de Paris, na França, por conta de dores em seu joelho. “Foi uma decisão não só complicada, mas também dura e triste. Ontem à noite, depois da partida contra Cuevas, esforcei-me com o tratamento, porém hoje é impossível entrar em quadra" falou o líder do ranking mundial. “Durante alguns momentos ontem à noite, não consegui nem me mexer" Nesta quinta-feira (02), o natural de Manacor havia vencido o uruguaio Pablo Cuevas - 36º colocado no ranking da ATP - por dois sets a um, com parciais de 6/3 6/7 e 6/3, em duas horas e 23 minutos em quadra. O beneficiado da decisão do espanhol foi o sérvio Filip Krajinovic - número 77 do mundo - que, pela primeira vez na carreira, garantiu vaga nas semifinais de um torneio Masters 1000. “Durante alguns momentos ontem à noite, não consegui nem me mexer. O diretor do torneio, Guy Forget, agradeceu-me pela tentativa de jogar. Eu sei que minha decisão prejudica todo o evento, assim como também é ruim para mim também. Agora, darei o meu melhor de mim para estar apto a jogar em Londres daqui a duas semanas” completou Rafa. Um dos únicos títulos grandes faltantes na carreira de Rafael é justamente o Masters 1000 de Paris e, mais uma temporada se passa sem que o tenista de 31 anos consiga o troféu. O próximo - e último compromisso - de Nadal na temporada é o ATP Finals de 2017, que ocorre entre os dias 12 e 19 de novembro. "El Toro" é o cabeça de chave número um e busca seu primeiro título: foi vice-campeão em 2010 e 2013, perdendo para Roger Federer e Novak Djokovic, respectivamente. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.