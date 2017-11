Soares/ Murray eliminam donos da casa e enfrentam dupla de Melo na semi de Paris (Foto: ATP/ Divulgação)

As partidas válidas pelas quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Paris, na França, ocorreram nesta sexta-feira (03). Em quadra, estiveram dois brasileiros: Marcelo Melo, jogando com o polonês Lukasz Kubot, e Bruno Soares, ao lado do escocês Jamie Murray.

Melo bate espanhóis sem perder sets

O primeiro a entrar em ação foi Marcelo Melo. O "Girafa" e Kubot confirmaram o favoritismo diante dos espanhóis Marc e Feliciano Lopez, vencendo rapidamente por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/3, em apenas 61 minutos.

A dupla campeã de Wimbledon teve domínio da partida durante todo o tempo: quebraram os adversários logo na abertura. Mantendo a vantagem e sem sofrer nenhum break point, confirmaram o primeiro set com 6/3. Logo no início da segunda parcial, tiveram de lidar com chances de quebra. Sacando muito bem, não deram chances aos adversários. Recuperando-se, conquistaram dois breaks para fechar com outro 6/3.

Soares surpreende favoritos franceses

O mineiro Bruno Soares e Murray tinham uma difícil missão pela frente: derrotar os franceses Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert em casa. Diante da dupla cabeça de chave número quatro, a parceria do Brasil e da Escócia teve uma atuação excelente, ganhando por dois sets a um, com parciais de 6/4 3/6 e 12/10, em uma hora e 28 minutos.

A melhor dupla de 2016 começou a partida de maneira impecável, quebrando os adversários em duas ocasiões para abrir 4/0 de vantagem. A parceria da França ainda esboçou reação, devolvendo uma das quebras, mas foi pouco. Assim, Bruno e Jamie fecharam com 6/4.

Na segunda parcial, os franceses entraram em jogo. Conquistando o break em uma das três chances que tiveram, conquistaram o set com 6/3 para empatar. No matchtiebreak, Soares e Murray salvaram dois match points antes de vencer por 12/10.

