Marcelo Melo supera Dodig/ Granollers e é campeão do Masters 1000 de Paris

Neste domingo (05), ocorreu a final de duplas do Masters 1000 de Paris, na França. O tenista brasileiro Marcelo Melo, jogando com o polonês Lukasz Kubot, conquistou mais um título no ano, depois de derrotar a dupla composta por seu ex-parceiro Ivan Dodig da Croácia e o espanhol Marcel Granollers.

Depois de uma hora e 57 minutos, a dupla do mineiro venceu por dois sets a um, com parciais de 7/6 3/6 e 10/6.

Esta foi a 50ª final - e o 28º título - de torneios do circuito da ATP na carreira do natural de Belo Horizonte, sendo a nona apenas nesta temporada: foi campeão de Wimbledon, dos Masters 1000 de Miami e Madri, do ATP 500 de Halle e do ATP 250 de S'Hertogenbosch. Além de ter sido vice em Indian Wells, Washington e Xangai.

Confira o resumo da partida

Desde o início o jogo mostrou que seria disputado no início ao fim. Durante o primeiro set, a dupla do Brasil e da Polônia não teve de lidar com break points. Já seus adversários salvaram seis chances - inclusive dois set points no 6/5. Dessa forma, a decisão foi para o tiebreak. Esse teve amplo domínio dos cabeças de chave número dois, que venceram por 7/3.

A segunda parcial foi parecida com a primeira, com uma disputa acirrada. Nas primeiras chances de quebra que tiveram, Dodig e Granollers conquistaram a quebra para abrir vantagem e fechar em 6/3, depois de confirmar seu serviço.

A parceria espanhola-croata começou o matchtiebreak melhor, logo com uma quebra. No entanto, depois de abrir uma vantagem de 6/4, começou a reação de seus adversários. Elevando o nível, Marcelo e Lukasz conquistaram seis pontos seguidos para vencer por 10/6.

Kubot será número um do mundo

Com os pontos conquistados nesta semana, o polonês Lukasz Kubot garantiu o posto de líder do ranking da ATP na próxima segunda-feira (06), com 8510 pontos. Já Marcelo será o vice-líder mundial, com 90 pontos a menos que seu parceiro.

O próximo compromisso de Melo e Kubot será o ATP Finals de 2017, no qual serão a dupla cabeça de chave número um. O torneio acontece entre os dias 12 e 19 de novembro.

