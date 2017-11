Sock vira contra Krajinovic, conquista o Masters 1000 de Paris e garante vaga no ATP Finals

A final da chave de simples do Masters 1000 de Paris, na França, aconteceu neste domingo (05). Cabeça de chave número 16 do torneio, o tenista norte-americano Jack Sock conquistou o título depois de bater o sérvio Filip Krajinovic na decisão.

A vitória do tenista dos Estados Unidos foi em três sets, de virada, com parciais de 5/7 6/4 e 6/1, em uma hora e 59 minutos.

Com os 820 pontos conquistados, Jack será top 10 na próxima segunda-feira.

Este foi o quarto título na carreira do natural de Lincoln, sendo o maior de sua carreira como jogador de simples. Anteriormente, havia levantado o troféu nos ATPs 250 de Houston, nos Estados Unidos, de Auckland, na Nova Zelândia, e de Delray Beach, também em casa.

Com os 820 pontos conquistados nesta semana, Jack, além de garantir vaga no ATP Finals de 2017, ainda ganhou 13 posições no ranking mundial e será top 10 pela primeira vez na próxima segunda-feira (06), com 2765 pontos.

Confira o resumo da partida

A partida começou equilibrada, com cada tenista confirmando seus games de serviço. As duas primeiras quebras vieram logo em sequência, no sétimo e no oitavo games. Depois disso, o empate persistia no placar. No entanto, no momento crucial, Sock não resistiu a quebra e cedeu o set ao adversário: 7/5.

Reagindo, o norte-americano começou a segunda parcial quebrando seu adversário duas vezes, para abrir 4/1 de vantagem. O sérvio ainda chegou a descontar, conquistando um break. Mas não foi suficiente: vitória de Jack por 6/4 para empatar.

No terceiro e decisivo set, o tenista da Sérvia visivelmente sentiu a derrota na parcial anterior. Fazendo apenas o game inicial, perdeu seis seguidos para ceder a vitória ao rival: 6/1 Sock em apenas 33 minutos.

