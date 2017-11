Federer derrota Sock na estreia do ATP Finals

A 47ª edição do ATP Finals teve início neste domingo (12). Na primeira partida do evento, o suíço Roger Federer fez sua estreia na competição diante do norte-americano Jack Sock - cabeça de chave número oito.

Depois de uma hora e 30 minutos, o vice-líder do ranking mundial venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6.

Com a vitória, o natural da Basileia assumiu a liderança do Grupo Boris Becker. Ainda neste domingo, ocorre outro confronto entre tenistas do grupo: o alemão Alexander Zverev enfrenta Marin Cilic da Croácia.

Confira o resumo da partida

Logo no primeiro game, Federer começou impondo-se em quadra com uma quebra de serviço. A partir daí, o norte-americano melhorou, equilibrando o set. No entanto, apesar de ameaçar o saque do suíço, não teve break points. Com a vantagem no marcador, Roger fechou em 6/4.

A segunda parcial seguiu parelha, como foi o final da primeira. Em games rápidos, cada tenista confirmava o saque e mantinha o empate no placar. A partir do sétimo game, o tenista dos Estados Unidos passou a sofrer mais quando sacava: teve de salvar cinco break points. Resistindo, levou a definição para o tiebreak, no qual o suíço foi superior, vencendo por 7/4.

Relembre o ano de Federer

Depois de começar a temporada com número 17 do mundo e desacreditado por grande parte do circuito, Roger Federer provou que idade é só um número: logo no primeiro torneio do ano, surpreendeu favoritos para conquistar o Australian Open pela quinta vez na carreira.

Embalado, o nascido na Basileia ainda levantou mais seis troféus no ano, incluindo o de Wimbledon e dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Xangai. Em 2017, o suíço tem 54 vitórias em 59 partidas. O suíço chega a mais um Finals em busca de sua sétima conquista.

