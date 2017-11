Zverev bate Cilic e fica na segunda colocação do Grupo Boris Becker

Google Plus

De virada! Na tarde deste domingo (12), o jovem alemão Alexander Zverev bateu o croata Marin Cilic em jogo válido pela fase de grupos do ATP Finals. O placar foi de 6/4, 3/6 e 6/4, em pouco mais de duas horas de partida. Foi o quinto jogo entre eles e a quarta vitória dele na história.

Agora, ele terá uma difícil missão: na terça-feira (14), terá de encarar o suíço Roger Federer, que bateu Jack Sock no primeiro jogo do grupo. O derrotado, Cilic, terá que vencer o americano se quiser seguir vivo na competição.

A vitória de hoje deu a Zverev mais 200 pontos no ranking da ATP. Ele atinge uma pontuação de 4610 no total, que no caso lhe permitiria permanecer na terceira colocação da tabela, caso nenhum de seus demais concorrentes faça grande pontuação.

O jogo

No começo, a partida mostrava que seria equilibrada, com dois grandes trocadores de fundo. A bola não saía da linha de base, e a vantagem era de quem conseguia angular primeiro.

Sem medo de arriscar mais, Zverev tomou as rédeas no primeiro game e quebrou o serviço do croata, que teve dificuldades em contra atacar o backhand do alemão.

Pensando à frente do set, o alemão viu que Cilic estava jogando bem com seu primeiro saque e chegou a desistir de alguns games que chegavam ao 40/0. Ele foi inteligente e também de zero foi como fechou a primeira parcial: 6/4.

Mesmo estando perdendo, Marin voltou mais concentrado na virada e soube explorar a "calma" do alemão em certos momentos. O croata foi para cima e usou a força de seu forehand para abrir logo 3/0 no marcador.

Bem melhor na partida, Cilic disparava aces e bons primeiros serviços, buscando fazer Alexander bater as bolas na corrida. Desta maneira, ele venceu o segundo set por 6/3, equilibrando a partida.

Na parcial decisiva, ele novamente começou bem. O croata soube trabalhar bem a bola e também o mental do jovem, que perdeu totalmente a cabeça e não soube lidar com a pressão, saindo perdendo e com uma quebra atrás.

Após uma longa parada entre games, Zverev voltou bem melhor e conseguiu quebrar Marin para empatar em 3/3. A partir daí, o momento mudou completamente e o croata foi quem perdeu a concentração. Desta maneira, Alexander conseguiu três break points em 5/4, e com um smash, definiu o jogo a seu favor.