Marcelo Melo derrota Dodig/ Granollers e estreia com vitória no ATP Finals

Marcelo e Lukasz (Foto: Getty Images)

As partidas válidas pela primeira rodada do Grupo Woodbridge/ Woodforde foram disputadas nesta segunda-feira (13). Entre os tenistas que entraram em ação nas quadras da O2 Arena, em Londres, estavam dois brasileiros: Marcelo Melo e Bruno Soares.

Soares é derrotado por Bryans

O primeiro confronto do dia envolveu o mineiro Bruno Soares que, jogando ao lado do escocês Jamie Murray, enfrentou a parceria composta pelos irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan – cabeças de chave número cinco.

Em uma hora e 46 minutos, a dupla do Brasil e da Escócia saiu derrotada por dois sets a um, com parciais de 7/5 6/7 e 10/8. Com o resultado positivo, a dupla dos Estados Unidos assumiu a segunda colocação do grupo.

"Estamos bem adaptados, treinando bem nos últimos dias e prontos para a batalha. Aqui só estão as melhores duplas do ano. Estamos em um grupo duríssimo e vamos pra cima. É um torneio muito especial, um privilégio participar do Finals e temos que aproveitar,” disse o brasileiro.

Melo/Kubot batem novamente Dodig/ Granollers

Na sequência, foi a vez de Marcelo Melo e Lukasz Kubot entrarem em ação. Os cabeças de chave número um do torneio estrearam contra a dupla formada pelo croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers.

Na reedição da final do Masters 1000 de Paris - que aconteceu na semana passada – acabou acontecendo o que era previsto: vitória da parceria brasileira-polonesa por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, depois de uma hora e 37 minutos em quadra.

Depois da vitória, os campeões de Wimbledon foram à primeira posição do grupo, na frente dos irmãos Bryan por não terem perdido nenhum set no torneio.

