Irmãos Bryan vencem dupla de Bruno Soares, atingem marca histórica e largam na frente no ATP Finals

Não deu para o Brasil. Na manhã desta segunda-feira (13), a dupla de Bruno Soares com o britânico Jamie Murray estreou com derrota no ATP Finals de Londres. Enfrentando os irmãos Bob e Mike Bryan, conhecidos por formar a melhor dupla da história, o mineiro foi derrotado por 7/5, 6/7 e 10-8, em uma grande partida.

O triunfo garantiu que Mike Bryan se tornasse agora o duplista com mais vitórias na história do tênis, ao lado do canadense Daniel Nestor, com 1056.

Agora, a dupla americana aguarda pelo vencedor do jogo da tarde, entre Marcelo Melo e Lukasz Kubot contra Marcel Granollers e Ivan Dodig para determinar quem irá enfrentar na quarta-feira (15). Murray/Soares enfrentam o perdedor desta partida.

A vitória faz com que, momentaneamente, Bryan/Bryan ultrapassem Murray/Soares no ranking geral, ficando com a nona e décima colocações do ranking mundial. Cada vitória na fase de grupos do torneio vale 200 pontos.

O jogo

A partida de hoje foi muito decidida na habilidade dos americanos de ter calma em momentos decisivos. Foi assim em diversos momentos do jogo, pois a dupla do brasileiro esteve melhor por boa parte do tempo em quadra.

Na primeira parcial, Bruno e Murray aproveitaram a primeira chance que tiveram logo no 2/2 para quebrar o saque. Assim, eles conseguiram a vantagem de 4/2 e um pouco de tranquilidade no jogo.

Mas contra os irmaõs Bryan, nada é certo. E sacando com dois set points para fechar, a dupla do brasileiro foi quebrada duas vezes seguidas em uma virada sensacional. Os americanos venceram o set por 7/5.

O segundo set foi de roteiro parecido, mas ao contrário. Liderando por 4/2 e parecendo que iriam fechar o jogo, Bob e Mike se perderam na cabeça e nos incríveis lobbies de Jamie Murray. Desta maneira, o brasileiro e o britânico conseguiram forçar o match tiebreak, ganhando a segunda parcial por 7/6 (3).

No match tiebreak, Murray/Soares tiveram o controle no começo, abrindo 3-1, mas não foram páreo para o jogo experiente dos americanos, que logo abriram 9-6. Sacando bem, a dupla de Bruno conseguiu salvar dois match points, mas sucumbiu no quarto e perdeu a partida por 10-8.