Campeão de Grand Slam nas duplas, Radek Stepanek anuncia aposentadoria aos 38 anos

(Foto: Zhong Zhi/Getty Images)

Nesta terça-feira (14), uma baixa definitiva para 2018 foi confirmada no circuito da ATP. O veterano Radek Stepanek, de longa carreira e mais de 20 títulos conquistados entre simples e duplas, anunciou a sua aposentadoria do tênis.

O tenista tcheco, profissional há mais de vinte anos (desde 1996), conseguiu feito raro no esporte: figurou no top10 do ranking de duplas (quarto do mundo em 2012) e de simples (oitavo do mundo em 2006).

Ao lado de Leander Paes, Stepanek conquistou dois torneios de Grand Slam: Australian Open de 2012 e US Open de 2013, além de dois Masters 1000 em 2012 (Miami e Xangai). Ao todo, foram 18 títulos de duplas e cinco de simples.

Paes e Stepanek erguem o troféu de duplas do Australian Open 2012 (Foto: Mark Kolbe/Getty Images)

O tcheco ainda tem uma medalha olímpica no currículo. Ao lado de Lucie Hradecká, Stepanek conquistou o bronze nas duplas mistas da Rio 2016.

Em entrevista coletiva, o tenista revelou que a decisão foi tomada por conta da questão física. Após duas cirurgias delicadas, Stepanek revelou que já não consegue repetir o nível de desempenho de outrora e é chegada a hora de novos projetos.

"Este último ano, depois da operação, não foi fácil. Não quero colocar em risco a minha vida e nem a próxima etapa que me espera. Sempre soube que a etapa do tênis é limitada e quis que durasse ao máximo, mas devo ser realista e ver se o corpo aguenta ou não. Lutei até o último suspiro, e chegou o momento de outra coisa", afirmou.