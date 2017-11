Marcelo Melo e Lukasz Kubot dão show, vencem irmãos Bryan e se classificam à semifinal

Tranquilo como o mineiro gosta. Assim pode-se definir a vitória de Marcelo Melo na manhã desta quarta-feira (15). Ao lado do polonês Lukasz Kubot, ele não teve dificuldades para vencer a lendária dupla dos irmãos Bob e Mike Bryan. O placar foi de 6/4 e 6/3 em 1h de partida.

O retrospecto agora não poderia ser melhor: em três partidas na história, Melo/Kubot venceram todas. Estas aconteceram em Viena e em Washington, ambas em quadras rápidas como a do torneio da capital inglesa.

No ranking, a vitória só aumenta a vantagem de Marcelo e Lukasz sobre os demais concorrentes. Eles chegam agora a 8910 pontos contra 7530 dos segundos colocados, Henri Kontinen e John Peers. Já Bob e Mike Bryan vão ficando em nono lugar com o que somaram até o presente momento.

O jogo

Pode-se dizer que muito do jogo foi definido no saque, assim como muito da imposição da dupla número um do mundo na partida. Marcelo e Kubot foram perfeitos e precisos quando necessário, jogando com toda confiança que outrora era dos Bryans.

Sem enfrentar pontos de quebra em toda a partida, o controle deles era total. Kubot/Melo venceram 20 dos 23 pontos jogados com o saque no primeiro set e conseguiram a quebra na única chance obtida. 6/4 para a dupla.

Na segunda parcial, Bob e Mike tiveram trabalho dez vezes maior. Eles salvaram oito pontos de quebra entre dez que a dupla do brasileiro conseguiu. Novamente jogando com o saque na mão e marcando 16 de 18 pontos com o serviço no jogo, Melo e Kubot fecharam o placar em 6/3, em uma atuação de gala.