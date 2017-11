Soares e Murray atropelam e vencem a primeira no ATP Finals

Google Plus

Nesta quarta-feira (15), ocorreram as partidas de segunda rodada do Grupo Woodbridge/ Woodforde do ATP Finals de 2017. Dupla cabeça de chave número quatro da competição - composta pelo brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray - enfrentaram os cabeças de chave número sete da competição - Ivan Dodig da Croácia e Marcel Granollers da Espanha.

Depois apenas 57 minutos, a parceria do Brasil e da Escócia venceram por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/1.

Esta foi a primeira vitória do brasileiro e do escocês na competição. Na primeira rodada, foram superados pelos irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan por dois sets a um, com parciais de com parciais de 7/5 6/7 e 10/8, em uma hora e 46 minutos.

Dessa forma, para garantir a vaga nas semifinais, precisam superar os cabeças de chave número um do torneio - Marcelo Melo do Brasil e Lukasz Kubot da Polônia - na última rodada e torcer contra os irmãos Bryan, que encaram Dodig e Granollers. As partidas acontecem nesta sexta-feira (17).

Ainda nesta quarta, em confronto do mesmo grupo, Melo e Kubot derrotaram Bob e Mike Bryan por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3 em 60 minutos.

"Fizemos um baita jogo. Foi um dia que deu tudo certo e estou feliz de mais com a vitória," declarou o mineiro depois da vitória e completou: "Agora temos que entrar e ganhar da melhor dupla da temporada. A gente sabe que o Marcelo e o Lukasz estão jogando super bem e vamos ter que jogar o nosso melhor. Hoje foi um belo dia e vamos levar essa confiança para sexta-feira. Vamos ter que entrar com tudo para conquistar essa vitória."

