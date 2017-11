Federer bate Cilic de virada e mantém invencibilidade no ATP Finals

A terceira e última rodada do Grupo Boris Becker do ATP Finals de 2017 aconteceu nesta quinta-feira (16). Cabeça de chave número dois do torneio e principal favorito ao título depois da desistência do espanhol Rafael Nadal, o tenista suíço Roger Federer entrou em quadra já classificado às semifinais para enfrentar o eliminado Marin Cilic da Croácia - cabeça de chave número cinco.

Em uma hora e 57 minutos de partida, o natural da Basileia conquistou a vitória por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/4 e 6/1.

Esta foi a terceira vitória de Federer na competição. Dessa maneira, o vice-líder do ranking mundial mantém o 100% de aproveitamento e garante-se como primeiro colocado do Grupo Boris Becker. Ainda nesta quinta, ocorre o confronto que define quem será o segundo colocado do grupo: cabeça de chave número três, Alexander Zverev da Alemanha encara o norte-americano Jack Sock - oitavo cabeça de chave.

Nas semifinais, Roger tem pela frente o segundo colocado do Grupo Pete Sampras. A definição provavelmente sairá do confronto entre o austríaco Dominic Thiem - cabeça de chave número quatro - e o belga David Goffin - sétimo cabeça de chave.

Confira o resumo da partida

Logo no primeiro game, Cilic teve de salvar três break points antes de confirmar o serviço. A partir daí, o croata ganhou confiança e cresceu no jogo. Com cada tenista confirmando seus games de saque, a parcial seguia equilibrada. No nono game, Federer chegou a ter um break point, mas não conseguiu aproveitar. Dessa forma, a definição foi para o tiebreak, no qual Marin foi superior para vencer por 7/5.

O segundo set foi mais equilibrado, mas não teve muitas chances concretas de quebra. No décimo game, Roger elevou seu nível no momento crucial para conquistar a quebra e o set: 6/4. Sentindo a derrota na segunda parcial, Cilic voltou desconcentrado. Aproveitando, Federer conquistou duas quebras para fechar em 6/1 e vencer mais uma.

