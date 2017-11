David Goffin domina Dominic Thiem e garante classificação às semis do ATP Finals

O segundo classificado do grupo Pete Sampras foi definido na tarde desta sexta-feira (17). O duelo entre Dominic Thiem e David Goffin definiu o último semifinalista da chave de simples.

Mais sólido e mais concentrado, o belga David Goffin se recuperou bem do atropelo da rodada anterior, ante à Dimitrov, e conquistou vitória tranquila sobre Thiem: 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em pouco mais de 1h10 de jogo.

Com o triunfo, Goffin foi à duas vitórias no grupo e consolidou sua classificação. O belga havia vencido Rafael Nadal na estreia do ATP Finals. Grigor Dimitrov e Pablo Carreño Busta ainda se enfrentam nesta sexta-feira, para cumprir tabela. O búlgaro já está classificado, com duas vitórias em dois jogos.

O torneio que encerra a temporada já conhece os seus quatro semifinalistas: Roger Federer, Jack Sock, Grigor Dimitrov e David Goffin duelarão por um dos títulos mais prestigiosos do calendário do tênis. Apenas o suíço já conquistou o ATP Finals em sua carreira.

Semifinais definidas

Roger Federer [2] vs. David Goffin [7]

Jack Sock [8] vs. Grigor Dimitrov [5]

Resumo da partida

Thiem não jogou o seu melhor tênis nesta sexta e se despediu do Finals (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Valendo classificação, a partida foi bastante tensa no primeiro set. Thiem, sentindo o peso da importância do jogo, teve bastante dificuldades de colocar seu primeiro serviço em quadra durante toda a parcial. Goffin, notando as limitações de seu adversário em sacar, montava nas devoluções e conseguia criar problemas em quase todos os serviços do austríaco.

A fragilidade do seu primeiro saque causou inúmeros problemas à Thiem no set, cedendo duas quebras de saque para seu adversário. Apesar de Goffin ter sucumbido em seu único break point contra, o belga conseguiu manter a vantagem de uma quebra pra fechar o set em 6/4, ficando a um set das semifinais.

O segundo set foi um passeio. Jogando muito, Goffin simplesmente não deu chances para Thiem respirar. Logo no terceiro game, o belga foi pra cima e conquistou a primeira quebra da parcial, abrindo vantagem de 2/1. Para consolidar a quebra, Goffin teve de encarar break point, mas conseguiu sair do problema e fechou o game. Thiem, precisando sacar bem para voltar pro jogo, acabou sendo quebrado novamente, entrando em um buraco gigante no jogo: 1/4.

Precisando de apenas dois games para avançar, o belga encontrou problemas para consolidar a segunda quebra. Thiem lutou muito no game e chegou a ter chance de break point, mas Goffin "fechou a porta" e fez o 5/1, praticamente matando a partida. Batido, o austríaco voltou ao saque no sétimo game, foi quebrado pela terceira vez na parcial e se despediu do ATP Finals.