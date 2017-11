Soares e Murray superam Melo/ Kubot e vão às semifinais do ATP Finals

Nesta sexta-feira (17), ocorreram os confrontos válidos pela terceira e última rodada do Grupo Woodbridge/ Woodforde do ATP Finals de 2017. Na capital inglesa, dois brasileiros enfrentaram-se: o mineiro Bruno Soares, jogando com o escocês Jamie Murray, contra Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot.

Depois de uma hora e 15 minutos, a parceria do Brasil e da Escócia venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4.

Com a vitória, os cabeças de chave número quatro da competição garantiram vaga nas semifinais. Seus adversários na próxima rodada serão os cabeças de chave número um e líderes do Grupo Eltingh/ Haarhius - Henri Kontinen da Finlândia e John Peers da Austrália.

Já Melo e Kubot tinham a liderança do grupo assegurada e enfrentam na semifinal, a parceria cabeça de chave número oito: Michael Venus da Nova Zelândia e Ryan Harrison dos Estados Unidos.

Na outra partida válida pelo grupo dos brasileiros, os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan foram surpreendentemente derrotados pelo austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, sendo eliminados da competição.

Confira o resumo da partida

Logo em seu primeiro game de serviço, a dupla de Melo pareceu não estar em seus melhores dias: acabou vencendo apenas três pontos e tendo o serviço quebrado. Já a parceria do Brasil e da Escócia seguia confirmando seus games de saque com facilidade. No quarto game, mais um break a favor de Murray e Soares, que abriram uma larga vantagem de 5/0 depois de confirmar mais um game.

Entretanto, no momento de sacar para o set, tiveram seu serviço quebrado. Marcelo e Lukasz ainda esboçaram uma reação, mas não passou disso: depois de 33 minutos, a dupla cabeça de chave número quatro fechava em 6/2.

O mesmo cenário repetiu-se na segunda parcial com Murray e Soares conquistando uma quebra logo no início. No sexto game, em um momento de desconcentração de seus adversários, Melo e Kubot conseguiram devolver a quebra para empatar o set. No entanto, no momento decisivo quando sacavam para fazer 5/5, cederam o break crucial e a partida: 6/4 para Bruno e Jamie.

