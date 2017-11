Soares e Murray são superados por Kontinen/ Peers nas semis do ATP Finals

Neste sábado (18), ocorreram as semifinais da chave de duplas do ATP Finals de 2017. Depois da classificação do tenista brasileiro Marcelo Melo à decisão, foi a vez de seu conterrâneo, Bruno Soares, entrar em quadra. Jogando com o escocês Jamie Murray, o mineiro encarou a dupla cabeça de chave número dois, composta pelo finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers.

Em uma hora e 20 minutos de partida, a parceria do Brasil e da Escócia ganhou por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2.

Com o resultado positivo, os cabeças de chave número quatro garantiram vaga na final do torneio. Seus adversários na próxima rodada serão o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, que vem de vitória sobre a parceria formada pelo norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora.

Confira o resumo da partida

A partida começou equilibrada, com cada dupla confirmando seus games de serviço. Kontinen e Peers tiveram mais dificuldade nos momentos iniciais, quando ainda cometiam muitos erros não forçado. Porém, a dupla do brasileiro e do escocês não foi capaz de aproveitar a chance de quebra que teve. A chance de quebra voltou a aparecer apenas no 12º game, quando Bruno e Jamie sacavam para levar para o tiebreak. Saindo do 0/40, confirmaram o saque para fazer 6/6.

No tiebreak, no entanto, não houve o mesmo equilíbrio: com dois minibreaks no começo, Henri e John fecharam em 7/2 para levar o primeiro set.

Abalados com a derrota na primeira parcial, a parceria do Brasil e da Escócia cedeu o break logo no game de abertura do segundo set. A partir daí, a partida passou a ser mais parelha, com as duplas confirmando seus games. Porém, no sétimo game, Kontinen e Peers elevaram seu nível de jogo. Com mais uma quebra, fecharam em 6/2, depois de confirmar o saque.

