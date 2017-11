Dimitrov vira sobre Sock e decide ATP Finals 2017

Foto: ATP World Tour / Divulgação

A O2 Arena, em Londres, é novamente palco do ATP Finals, o mais importante evento do ano, após os Majors. Na fase de semifinal, o búlgaro e atual 6º colocado do ranking Grigor Dimitrov, teve pela frente o americano e 9º colocado Jack Sock, em duelo para chegar a tão sonhada final de um Finals pela 1º vez na carreira, e tentar também um título inédito junto do desafiante belga e debutante neste tipo de final David Goffin, que bateu Roger Federer por 2 sets a 1.

Em jogo com mudanças de estratégia e controle de bola, Dimitrov soube lidar com derrota em set inicial, e assim conseguiu uma ótima virada, com total de 2 horas de partida, assegurando vaga na final em Londres.

O 1º set começou com Grigor dominando as ações de movimentação, chegando bem no placar de 3/0. A partir disso, Sock enfim elevou seu jogo, se movimentado um pouco melhor e usando melhor os slices para controlar o ritmo de jogo, além de balançar Grigor sempre que possível. Empatou em games, e no 9º game conseguiu quebrar novamente o saque do búlgaro, tendo apenas que confirma o seu em seguida e assim assegurar a vitória por 6/4 nesta parcial.

O 2º set viu um búlgaro bem mais agressivo, se movimentando extremamente bem, não dando chances para que Sock conseguisse grandes ataques com seu poderoso forehand ou mesmo o tirasse de uma posição de controle dos pontos. A forma de jogo foi praticamente impecável em todo o set, e mesmo quando teve algum trabalho em seu saque, conseguia sair de pequenos buracos jogando de maneira firme e rápida, com poucas bolas. O 6/0 veio rapidamente em 23 minutos para empatar o jogo.

A parcial final foi bem mais equilibrada, tendo ambos os jogadores jogando com limite de bolas mais alto, com mais risco. Ambos usaram bem as variações de defesa e ataque, além de subida à rede. Tudo transcorria com confirmações de saque relativamente demoradas, porém bem disputadas e sendo feitas. No 8º game, Grigor enfim acha uma brecha no saque de Sock, e com pressão no jogo, consegue a quebra. No último game, o búlgaro ainda teve muito trabalho, perdendo 3 Match Points e ainda vendo 2 Breaks pela frente, mas conseguiu se safar do problema e fechar neste game, em 6/3.

Dimitrov vai para a final contra Goffin, jogador que ele já venceu 6 vezes na carreira, e perdeu apenas 1. A final será ás 16h, horário de Brasília.