Acompanhe Grigor Dimitrov x David Goffin AO VIVO online pela final do ATP Finals

Em seu caminho até a final, Goffin se consagrou o sexto tenista a derrotar Nadal e Federar em um mesmo torneio: 1R - Rafael Nadal (#1) - 7-6(5)/6-7(4)/6-4; 2R - Grigor Dimitrov (#6) - 0-6/2-6; 3R - Dominic Thiem (#4) - 6-4/6-1; SF - Roger Federer (#2) - 2-6/6-3/6-4

O belga David Goffin fez uma temporada regular. Logo no primeiro Grand Slam chegou às quartas de final, parando em justamente Dimitrov. Confiante, fez final no ATP 250 de Sofia e no ATP 500 de Roterdã. Os primeiros troféus do ano vieram justamente nas últimas semanas: na gira asiática, levou o ATP 250 de Shenzhen, na China, e o ATP 500 de Tóquio, no Japão.

Em sua primeira participação em um Finals, o búlgaro foi o único invicto do torneio: 1R - Dominic Thiem (#4) - 6-3/5-7/7-5; 2R - David Goffin (#8) - 6-0/6-2; 3R - Pablo Carreno-Busta (#10) - 6-1/6-1; SF - Jack Sock (#9) - 4-6/6-0/6-3

Dimitrov coroa uma grande temporada com esta final. Com um início arrasador que rendeu os títulos dos ATPs 250 de Brisbane e Sofia, além da semifinal no Australian Open, o natural de Haskovo mostrou que estava cada vez mais maduro. No total, Grigor teve 44 vitórias em 63 partidas e três títulos: também foi campeão do Masters 1000 de Cincinnati, depois de derrotar o australiano Nick Kyrgios.

A final está marcada para às 16h e este será o sexto confronto de nível ATP entre eles. Dimitrov tem quatro vitórias contra apenas uma de Goffin. O último jogo aconteceu justamente na fase de grupos desta competição e o búlgaro atropelou o belga por 6-0/6-2.

Tanto Dimitrov, quanto Goffin já fazem história no Tênis de seus respectivos países por serem os primeiros tenistas a alcançarem um ATP Finals.

Hoje acompanharemos a grande decisão entre o búlgaro Grigor Dimitrov (#6) e o belga David Goffin (#8). Esta será a maior final da carreira de ambos.

