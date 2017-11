França x Bélgica: tudo que você precisa saber sobre a final da Copa Davis de 2017

Entre os dias 24 e 26 de novembro, ocorre a decisão do Grupo Mundial da Copa Davis de 2017. Nas quadras duras do Estádio Pierre Mauroy, em Lille, a equipe da França recebe a Bélgica.

Os donos da casa buscam seu 10º título de Davis, mas primeiro desde 2001. Mais recentemente, foram finalistas em 2014, mas acabaram derrotados pela Suíça de Roger Federer e Stan Wawrinka. Já os belgas buscam sua primeira conquista: foram finalistas em 1904 e 2015, perdendo para o Reino Unido de Andy Murray.

Nas semifinais, a Bélgica surpreendeu a Austrália de Nick Kyrgios por três a dois, com Steve Darcis conquistando o ponto decisivo contra Jordan Thompson. No outro lado da chave, os franceses bateram a Sérvia - sem Novak Djokovic - por três a um.

Confira as equipes de cada país

França

Jo-Wilfried Tsonga

Foto: Getty Images

Atual 15º colocado no ranking da ATP, o francês de 32 anos não vive o melhor momento de sua carreira - já foi número cinco do mundo e finalista do Australian Open. No entanto, mostra-se cada vez mais experiente e preparado para assumir a responsabilidade nos momentos cruciais: nas semifinais, carregou o time francês na virada contra a Sérvia.

Lucas Pouille

Foto: Getty Images

Com apenas 23 anos, o natural de Grande Synthe está no auge de sua carreira: nesta temporada, foi campeão de três torneios - sendo um de nível ATP 500 - em Budapeste, em Stuttgart e em Viena. Neste ano, fez apenas dois jogos pela Davis, com uma vitória e uma derrota - para Dusan Lajovic nas semifinais.

Nicolas Mahut e Pierre Hughes Herbert

Foto: Getty Images

Sexta melhor dupla de 2017, os franceses já foram campeões de Wimbledon e do US Open. Nesta temporada, venceram três Masters 1000: em Roma, Montreal e Cincinnati.

Bélgica

David Goffin

Foto: Getty Images

Atual número sete do mundo, o belga vem em grande fase: na semana passada, foi finalista do ATP Finals, depois de derrotar Roger Federer e Rafael Nadal. Neste ano, venceu dois torneios e fez cinco finais. Além disso, fez suas melhores campanhas no Australian Open e no US Open.

Steve Darcis

Foto: Getty Images

Aos 32 anos, ficou conhecido depois da vitória sobre o espanhol Rafael Nadal em Wimbledon. Neste ano, o belga atingiu seu melhor ranking na ATP: foi o número 38. Nas semifinais, conquistou o ponto crucial para vitória belga, contra Jordan Thompson.

Ruben Bemelsmans e Arthur de Greef

Foto: Getty Images

Apesar de estarem na final, a dupla é o ponto fraco belga: venceram apenas uma partida - contra os irmãos Zverev nas oitavas de final - mas foram derrotados no confronto contra a Itália e a Austrália.

