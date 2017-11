Copa Davis: Goffin e Tsonga confirmam favoritismo e primeiro dia da final termina empatado

Nesta sexta-feira (24), teve início a decisão da Copa Davis de 2017. Nas quadras rápidas de Lille, ocorreram as duas primeiras partidas válidas pelo confronto: David Goffin enfrentou Lucas Pouille e Jo-Wilfried Tsonga teve pela frente Steve Darcis. Após os dois jogos, o dia terminou empatado, com uma vitória para cada lado.

No sábado, ocorre o confronto de duplas, no qual os franceses Richard Gasquet e Pierre Hugues Herbert encaram os belgas Ruben Bemelmans e Joris de Loore.

Goffin não dá chances a Pouille

Os primeiros a entrar em quadra foram o belga David Goffin - número sete do mundo - e o francês Lucas Pouille - 18º do ranking mundial. Com certa facilidade, o finalista do ATP Finals na semana passada derrotou o jovem tenista da casa por três sets a zero, com parciais de 7/5 6/3 e 6/1, em duas horas e um minuto em quadra.

Pouille começou a partida bem, equilibrando o primeiro set diante do sétimo do mundo. A quebra crucial aconteceu apenas no 11º game, o que permitiu que David fechasse em 7/5 na sequência. Após a derrota no primeiro set, o jovem francês caiu de produção: não resistiu a pressão e cedeu quatro quebras para seu adversário, que venceu os sets seguintes por 6/3 e 6/1.

Foto: Reuters

Tsonga atropela Darcis e empata

A segunda partida foi mais desigual, colocando frente a frente o ex-top 10 Jo-Wilfried Tsonga da França e o belga Steve Darcis - 76º colocado no ranking da ATP. Utilizando toda sua experiência, o tenista da casa dominou do começo ao fim, vencendo por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/2 e 6/1, em apenas uma hora e 48 minutos.

Durante o jogo, Tsonga não teve seu serviço quebrado, salvando os poucos break points que ocorreram. Dominante, conquistou seis quebras de saque durante a partida para garantir a vitória.

