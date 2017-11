Pouille bate Darcis e França conquista a Copa Davis pela 10ª vez

Neste domingo (26), ocorreu a decisão da Copa Davis de 2017. No terceiro dia de confronto, a França tinha vantagem sobre a Bélgica por dois a um, precisando de apenas uma vitória para a conquista do título. E foi isso que aconteceu: na quinta partida, Lucas Pouille derrotou Steve Darcis.

Este foi o 10º título de Copa Davis para a equipe francesa. A última conquista havia sido em 2001. Já esta foi o terceiro vice-campeonato da Bélgica, que também fez final em 1904, 2015 e 2017.

Goffin atropela Tsonga e empata confronto

Na primeira partida do dia, os raquetes números um de cada país enfrentaram-se: Jo-Wilfried Tsonga para os donos da casa e David Goffin para os belgas. Em grande fase, o número sete do mundo não deu chances para o adversário, vencendo por três sets a zero, com parciais de 7/6 6/3 e 6/2, em duas horas e 47 minutos.

Foto: Getty Images

Pouille confirma favoritismo e decide o título

Vindo de duas derrotas consecutivas na Copa Davis - perdeu para Dusan Lajovic conta a Sérvia e para David Goffin na final - Lucas Pouille entrou em quadra cercado de desconfianças.

No entanto, diante do veterano belga Steve Darcis, provou que está pronto para estar entre os melhores do mundo ao vencer por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/1 e 6/0, depois de uma hora e 36 minutos.

Foto: Reuters

No primeiro dia de jogos, Goffin venceu Pouille por três sets a zero, com parciais de 7/5 6/3 e 6/1, em duas horas e um minuto em quadra. Em seguida, Tsonga respondeu ao derrotar Darcis por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/2 e 6/1, em apenas uma hora e 48 minutos. No sábado, a França levou a melhor nas duplas, com Pierre Hugues Herbert e Richard Gasquet ganhando de Joris de Loore e Ruben Bemelmans por três sets a um, com parciais de 6/1 3/6 7/6 e 6/4.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.