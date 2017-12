Orlando Luz deixa o Brasil para treinar na Espanha

Orlando Luz (Foto: Marcelo Pires / Fotojump)

Orlando Luz acaba de tomar uma grande decisão para buscar novos rumos na sua carreira. O tenista de 19 anos vai sair do Brasil para treinar na BTT Tennis Academy, na Espanha, com o técnico Leo Azevedo.

A mudança está programada já para o início de janeiro. A BTT Tennis Academy fica em fica em Valldoreix, na Espanha, a 20 min de Barcelona, onde Orlando passará por uma pré-temporada de 6 semanas antes de voltar a competir.

Orlandinho conta que está preparado para mais um recomeço. "É mais uma grande mudança na minha vida. Eu saí de casa com 13 anos, pra morar sozinho e treinar em Balneário Camboriú. Deu certo, consegui bons resultados no juvenil, mas a transição está bem difícil. Então agora, chegando aos 20 anos, vou recomeçar, indo morar em outro país. É uma coisa nova, estou empolgado. Quero tirar o maior proveito de tudo isso, treinar muito e buscar crescer lá fora. Sei que não é fácil, morar sozinho novamente, é outra cultura, mas estou muito motivado e sei que poderei colher bons frutos dessa mudança", declarou o tenista gaúcho.

Orlando vai treinar em um dos melhores centros da Europa, na academia fundada por Francis Roig, um dos técnicos de Rafael Nadal, atual número 1 no ranking da ATP, juntamente com Carlos Moyá. Esta mudança está sendo proporcionada pela parceria da CBT - Confederação Brasileira de Tênis com a BTT Tennis Academy, que torna-se uma base de treinamento da entidade na Europa, uma estrutura pronta para receber atletas de alto desempenho. Já passaram por lá nomes como Feliciano López, Fabio Fognini, Marcel Granollers e, atualmente, é onde treina o português João Sousa, 38º do ranking da ATP.

“Estamos ampliando nosso leque de investimentos. A parceria com a BTT possibilita que a CBT possa dar ainda mais assistência aos principais jogadores do Brasil. O Orlando está se propondo a fazer algo diferente na carreira, se dispondo a uma dedicação total na Europa. Vamos dar o suporte necessário para que ele consiga atingir o máximo do seu potencial. Acredito na proposta de trabalho da BTT, que terá o Leo Azevedo como técnico responsável por este programa. Há um investimento financeiro neste projeto e, mesmo num momento de redução orçamentária, a CBT não medirá esforços para que se realize”, explica Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis.

Orlandinho sabe da importância desta parceria da CBT. "A CBT há muito tempo já me oferece um suporte importante na minha carreira, desde o juvenil até este meu primeiro ano de profissional. O ano de 2017 foi de adaptação à carreira profissional, e mais uma vez a CBT comparece para me dar a assistência necessária para que eu possa tentar uma estratégia diferente. Através da parceria com a BBT, a CBT está me proporcionando uma estrutura fantástica na Europa, sendo que serei o primeiro tenista brasileiro a usufruir deste centro. Isto me dará condições de treinar num dos melhores locais do mundo, bem como facilitará a minha logística para participação em torneios na Europa", comenta.