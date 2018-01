Com Federer e Bencic, Suíça é campeã da Hopman Cup

Na manhã deste sábado (6), ocorreu a final da Hopman Cup, o torneio amistoso entre nações, realizado em Perth, na Austrália. Em uma final inédita, a Suíça de Roger Federer e Belinda Bencic conquistou seu terceiro título da competição, depois de derrotar a Alemanha de Alexander Zverev e Angelique Kerber.

A última conquista dos suíços havia sido em 2001, quando o mesmo Federer e Martina Hinguis bateram os Estados Unidos na final. Além disso, também levantaram o troféu em 1992, contra a antiga Tchecoslováquia.

Virada de Federer na primeira partida

O primeiro confronto da final colocou frente-a-frente dois tenistas do top-4 mundial: Roger Federer e Alexander Zverev. A partida começou extremamente equilibrada: durante todo o primeiro set, o alemão teve quatro break points, o mesmo número de seu adversário - que, inclusive, teve um set point no 6/5. No entanto, os sacadores levaram vantagem para manter seus games.

Dessa forma, a decisão foi para o tiebreak. Nele, o natural da Basileia não conseguiu manter o mesmo nível de concentração. Com dois minibreaks de vantagem, Sascha levou a parcial com 7/4.

A partir daí, Federer mostrou a razão pela qual é considerado por alguns o melhor de todos os tempos. Reagindo, não deu chances a Zverev: atropelou de forma categórica, aplicando um "pneu" no segundo set. No terceiro, perdeu apenas dois games, fechando por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/0 e 6/2, em uma hora e 50 minutos.

Amplo domínio de Kerber sobre Bencic

Na sequência, foi a vez de Angelique Kerber enfrentar a jovem suíça Belinda Bencic - número 74 no ranking mundial. Repetindo as ótimas atuações que teve no decorrer da semana, a alemã ex-número um do mundo mostrou estar recuperando seu melhor tênis. Em apenas uma hora e quatro minutos, dominou sua adversária para vencer em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1.

O primeiro set foi mais equilibrado, depois de uma quebra para cada lado logo no início, a parcial manteve-se parelha até o 10º game, quando Bencic sacava em 4/5 e não resistiu à pressão. Na segunda parcial, a tenista da Alemanha elevou o nível e não deu chances à adversária: em apenas 22 minutos, aplicou um 6/1.

Vitória contundente nas duplas

Com um ponto para cada lado, a decisão foi para a partida de duplas mistas. Mantendo o bom nível de atuação que tiveram durante toda a competição, os suíços Roger Federer e Belinda Bencic venceram os alemães Alexander Zverev e Angelique Kerber por dois sets a zero, com parciais de 4/3 e 4/2, em apenas 40 minutos, para ficar com o título.

