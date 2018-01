Australian Open 2018: Garbiñe Muguruza de olho no topo do ranking

Foto: Australian Open|Facebook

O primeiro Grand Slam do ano está no ar. A partir do dia 15 de janeiro, Melbourne Park concentra as atenções dos fãs de Tênis para o Australian Open 2018. Durante as duas próximas semanas, os melhores tenistas do mundo estarão em busca do título deste primeiro Major, assim como a espanhola Garbiñe Muguruza (#3).

Nascida em Caracas, na Venezuela, mas naturalizada espanhola, Muguruza tem 24 anos. Treinada atualmente por Sam Sumyk, ela possui cinco títulos na carreira - os principais são Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017. Ao todo, são 317 vitórias e 158 derrotas em sua trajetória na WTA. Seu melhor ranking foi o posto de número um do mundo, alcançado em setembro do ano passado. Atualmente, ela ocupa a terceira posição.

Esta será sua sexta aparição no Australian Open. Como melhor resultado, ela tem uma quartas de final na competição de 2017, quando perdeu para a norte-americana Coco Vandeweghe por 6-4/6-0.

O ano não começou fácil para a ex-número um. Ela foi obrigada a desistir do Premier de Brisbane devido às fortes cãibras sentidas em sua partida de estreia contra a sérvia Aleksandra Krunic na primeira semana. Sentindo-se melhor, retornou ao WTA de Sidney, onde chegou a vencer o primeiro jogo, mas abandonou a competição logo em seguida com dores no músculo adutor da coxa.

Tomada às devidas precauções, Muguruza espera estar fisicamente bem para o Aberto da Austrália 2018, em que enfrentará na primeira rodada a francesa Jessika Ponchet (#260), que recebeu um convite para a chave principal. A espanhola tem uma chave complicada neste ano. Para chegar pelo menos às quartas de final, ela pode vir a enfrentar as cabeças de chave Agnieszka Radwanska (#28) já na terceira rodada e Anastasija Sevastova (#15) ou Angelique Kerber (#22) logo em seguida.

Ficha Técnica:

Nome: Garbiñe Muguruza

Idade: 24 anos

Altura: 1,82 m

Jogo: destra

Profissional desde 2008

Ranking atual: 3