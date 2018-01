Australian Open 2018: Venus Williams busca seu primeiro título em Melbourne

Foto: Australian Open|Facebook

O primeiro Grand Slam do ano está no ar. A partir do dia 15 de janeiro, Melbourne Park concentra as atenções dos fãs de Tênis para o Australian Open 2018. Durante as duas próximas semanas, os melhores tenistas do mundo estarão em busca do título deste primeiro Major, assim como a norte-americana Venus Williams (#5).

Nascida em Lynwood, nos Estados Unidos, Venus tem 37 anos. Treinada atualmente pelo pai Richard Williams, ela possui 49 títulos na carreira - os principais são o pentacampeonato em Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 e 2008) e o bicampeonato no US Open (2000 e 2001). Ao todo, são 775 vitórias e 222 derrotas em sua trajetória na WTA. Seu melhor ranking foi o posto de número um do mundo, alcançado pela primeira vez em fevereiro de 2002. Atualmente, ela ocupa a quinta posição.

Esta será sua 18ª participação no Australian Open. Como melhor resultado, ela tem dois vice-campeonatos, nos quais foi superada por sua irmã Serena na decisão. O primeiro em 2003, quando era número dois e sua irmã a número um do ranking, foi derrotada por 7-6(4)/3-6/6-4. O segundo foi no ano passado, quando elas se reencontraram em uma final desde Wimbledon 2009. E novamente levou a melhor a irmã mais nova com um duplo 6-4.

Venus vem de um ano vitorioso, em que saltou da 17ª para a 5ª posição do ranking. Apesar de não ter conquistado nenhum título, a norte-americana chegou a três finais (Australian Open, Wimbledon e WTA Finals) e fez semifinal no Premier de Miami e no US Open. Para começar 2018, ela foi a Sidney, mas acabou eliminada logo na estreia por Angelique Kerber.

Buscando repetir o resultado da temporada passada, Venus estreará no Aberto da Austrália 2018 em um jogo complicado contra a suíça Belinda Bencic (#77). A chave não facilita, mas também não é dos piores cenários no decorrer das rodadas. A norte-americana pode ter Ekaterina Makarova (#33) na terceira rodada e Julia Goerges (#12) ou Daria Gavrilova (#25) na quarta.

Ficha Técnica:

Nome: Venus Williams

Idade: 37 anos

Altura: 1,85 m

Jogo: destra

Profissional desde 1994