Melo começa ano com título em Sydney e aumenta expectativa para Australian Open

O começo não poderia ser melhor! Depois de terminar a temporada de 2017 como líder do ranking da ATP, a dupla do brasileiro Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot iniciou o novo ano com um troféu: o ATP 250 de Sydney, na Austrália, conquistado nesta sexta-feira (12).

Na decisão, a parceria do Brasil e da Polônia derrotou a dupla composta pelo alemão Jan Lennard Struff e o sérvio Viktor Troicki por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas uma hora e um minuto de partida.

Este foi a 29ª conquista na carreira do natural de Belo Horizonte, sendo a terceira em solo australiano: foi campeão em Adelaide 2008 e em Brisbane 2013. Também foi o nono título jogando com Kubot. Com os 160 pontos somados nesta semana, a dupla amplia a vantagem na liderança mundial, com 630 pontos a mais que Henri Kontinen e John Peers.

O próximo compromisso de Marcelo e Lukasz é o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. O torneio será realizado a partir da próxima segunda-feira (15) e a dupla será a cabeça de chave número um, sendo a principal favorita em Melbourne.

Resumo da partida

O jogo começou equilibrado, com ambas as duplas confirmando seus games de serviço sem perder muitos pontos. No entanto, no quarto game, Melo e Kubot aproveitaram o mau momento dos adversários para conquistar a quebra. Mantendo a vantagem no placar sem grandes sustos, fecharam a primeira parcial em 6/3, depois de 27 minutos.

O segundo set foi tão equilibrado quanto o anterior. Os primeiros a terem break points foram Struff e Troicki, porém, com bons serviços, a dupla brasileira-polonesa conseguiu salvá-lo e evitar a quebra. No sétimo game, foi a vez de Marcelo e Lukasz terem a chance. E não desperdiçaram: abrindo 5/3, apenas confirmaram o game de saque seguinte para conquistar o troféu.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.