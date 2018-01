Australian Open 2018: Melo e Soares vão em busca de mais um Grand Slam (Foto: Getty Images)

Se na chave de simples do Australian Open, a perspectiva não é a das melhores para os tenistas brasileiros, o cenário é o contrário nas duplas: o país tem grandes chances de título, com a dupla número um do mundo e os campeões do torneio em 2016.

Nas últimas semanas, os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares vem de ótimas campanhas nos torneios preparatórios: Soares e Murray foram vice-campeões do ATP 250 de Doha, no Catar, já Melo e Kubot levantaram o troféu em Sydney, na Austrália.

+ Melo começa ano com título em Sydney e aumenta expectativa para Australian Open

+ Soares e Murray ficam com o vice do primeiro torneio da temporada

A última vez que isso aconteceu, foi em Wimbledon: nas semanas anteriores, os duplistas mineiros haviam ganhado títulos importantes. O resultado naquela oportunidade foi a inédita conquista do Major inglês para Melo.

Além de Marcelo e Bruno, outros dois brasileiros participarão da chave de duplas: o gaúcho Marcelo Demoliner - 35º colocado no ranking mundial - e a paulistana Bia Haddad Maia completa a lista na WTA.

Confira o retrospecto dos brasileiros

Bruno Soares

Foto: Getty Images

Campeão do torneio em 2016 jogando com Jamie Murray, o mineiro não teve desempenho tão bom em Slams na temporada passada. No Australian Open, decepcionaram ao serem eliminados logo na primeira rodada para a dupla norte-americana formada por Sam Querrey e Donald Young.



Marcelo Melo

Foto: Getty Images

Atual número um do mundo ao lado do polonês Lukasz Kubot, o mineiro é o principal favorito ao título. Seu melhor resultado em Melbourne foi a semifinal em 2015. No ano passado, caiu na terceira rodada para a parceria composta pelo croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.