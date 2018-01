ATP: Medvedev frustra De Minaur e conquista Sydney; Bautista Agut é campeão em Auckland (Foto: Mark Metcalfe/ Getty Images)

Os últimos campeões antes do início do Australian Open foram definidos neste sábado (13). No ATP 250 de Sydney, na Austrália, a revelação russa Daniil Medveded ganhou seu primeiro troféu na ATP, ao derrotar o tenista da casa Alex de Minaur. Já na Nova Zelândia, em Auckland, o espanhol Roberto Bautista Agut superou Juan Martin del Potro para conquistar seu sétimo título na carreira.

Em duelo da nova geração, Medvedev leva a melhor sobre De Minaur

A final do ATP 250 de Sydney envolvia dois nomes inéditos no circuito, uma vez que ambos nunca haviam vencido um torneio como profissionais: Daniil Medvedev e Alex de Minaur. Sensação deste início de temporada, com semifinal em Brisbane, o australiano De Minaur era considerado o favorito à conquista, apesar do ranking inferior ao adversário.

Após apenas 31 minutos, pareciam que as apostas estavam corretas: apesar de games disputados, 6/1 para o tenista da casa. Na segunda parcial, o russo mudou sua estratégia, encaixando melhor seu jogo. Dessa maneira, conseguiu equilibrar o set. No sétimo game, conquistou a quebra crucial para levar a parcial e empatar: 6/4.

Foto: Getty Images

No último set, Daniil começou de maneira arrasadora, com dois breaks de vantagem. Sentindo a pressão, cedeu o empate a Alex no 5/5. Dessa vez, foi a vez de seu adversário falhar: vendo a oportunidade de ficar à frente no placar pela primeira vez, não foi capaz de soltar-se em quadra: perdeu o game e, em seguida, o título: dois sets a um para Medvedev, com parciais de 1/6 6/4 e 7/5, em duas horas e 15 minutos.

Bautista Agut bate Del Potro na final de Auckland

No outro torneio realizado nesta semana, o tenista espanhol Roberto Bautista Agut surpreendeu o argentino Juan Martin del Potro para ficar com o troféu do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. A vitória do número 21 do mundo foi em três sets, com parciais de 6/1 4/6 e 7/5, em duas horas e nove minutos.

Mesmo com a derrota, Delpo retorna ao top 10 com os pontos conquistados nesta semana. Já o tenista da Espanha mantém-se na 21ª colocação.

Foto: Getty Images

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.