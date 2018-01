Australian Open 2018: Simona Halep luta por seu primeiro Major

Google Plus

Simona Halep

A número 1 do mundo, Simona Halep, chega muito motivada ao Australian Open 2018 após conquistar o título de um torneio preparatório, o Shenzhen Open, na China.

Halep, que já perdeu grandes chances de vencer seu primeiro título de Grand Slam, agora sente-se pronta para reivindicar o primeiro GS do ano, troféu que falta na sua coleção, mas ela sabe que não será fácil. "É um excelente começo, é claro, começar o ano com um título, mas pensar sobre o título do Grand Slam está muito além", acrescentou Halep. "Eu apenas estou levando torneio por torneio e, claro, vou dar o meu melhor em cada jogo que vou jogar e meu sonho é ganhar um Grand Slam".

A romena de 26 anos chegou a liderar a final de Roland Garros em 2017 por 1 set e 3-0, mas permitiu a reação de Jeļena Ostapenko, perdendo de virada, com parciais 4-6 6-4 e 6-3.

Em 2014 e 2015, Halep alcançou a quartas de final do AusOpen. E a situação atual de Halep é bem diferente dos últimos dois anos, onde a romena foi eliminada na primeira rodada do torneio. Sem Serena Williams na competição e como cabeça de chave 1, esta é uma grande oportunidade para Halep no Aberto da Austrália.

Apesar de terminar o ano como número 1 na WTA, o 2017 de Simona Halep começou de forma desagradável, com uma tendinite que afetava seu joelho esquerdo. Isso incomodou a romena nos primeiros torneios do ano e a fez parar de competir por quase 2 meses.

"Eu fiz um ótimo trabalho no ano passado. Foi um ano difícil, muito emocional. Preciso recarrear as baterias, preciso sentir cada partida, sentir cada torneio, não pensar mais nos resultados", comentou a tenista, este ano, em Shenzen. Halep fez uma pausa de quatro semanas depois do WTA Finals em Cingapura e uma forte pré-temporada com seu técnico australiano Darren Cahil, antes de chegar na Ásia para ganhar o seu 16º título da carreira em Shenzhen.

Sobre ser a número 1

"Tenho um pouco mais de atenção na Romênia. Desde que me tornei número 1, muitas pessoas me conhecem, vou aos restaurantes e os proprietários pagam as contas. Tudo mudou, pra ser sincera. Darren (o técnico) foi comigo jantar e, nos 12 dias na Romênia, nunca pagamos. Foi engraçado".

Halep é a terceira tenista a ser número 1 do ranking sem ter conquistado um título de Grand Slam, desde Jelena Jankovic em 2008 e Carolina Wozniacki em 2010-2011.

Ficha Técnica

País: Romênia

Idade: 26 anos

Altura: 1.68m

Empunhadura: direita

Títulos na carreira: 16

Premiação total: USD$ 20.912.291,00

Vitórias/Derrotas: 409/186