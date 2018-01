Nick Kyrgios x Rogério Dutra Silva AO VIVO pelo Australian Open 2018

PRÉ-JOGO: A partida terá início às 5h45. Fiquem ligados!

+ Depois de eliminar Dimitrov, Kyrgios conquista primeiro título em casa

Já o número 17 do mundo, Kyrgios vem de ótima campanha no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, onde ficou com o título, depois de vencer o búlgaro Grigor Dimitrov nas semifinais. Na final, derrotou o norte-americano Ryan Harrison em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2, em uma hora e 14 minutos.

O brasileiro é o atual número 98 no ranking da ATP. Nesta temporada, furou o qualifying do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, mas foi eliminado na primeira rodada pelo jovem canadense Denis Shapovalov.

Kyrgios também foi eliminado nas rodadas iniciais em 2017: apesar de cabeça de chave, perdeu para o veterano italiano Andreas Seppi na segunda rodada em partida de cinco sets.

Único representante brasileiro na chave de simples, Rogerinho vive boa fase na carreira. Neste ano, faz sua segunda participação em Melbourne: em 2017, chegou à segunda rodada, sendo eliminado pelo francês Gilles Simon em sets diretos.

Quando falamos de Aberto da Austrália, falamos de um torneio que merece ser elogiado. E no próximo dia 15, terá início o primeiro Grand Slam da temporada do tênis. Celebrando sua 106° edição, o torneio contará novamente com a presença de nomes como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e muitos outros nas quadras de Melbourne. A VAVEL Brasil fará cobertura do torneio e transmissão em tempo real das partidas.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande duelo entre Rogério Dutra Silva e Nick Kyrgios ao vivo pela primeira rodada do Australian Open 2018. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes da partida!