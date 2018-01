Kyrgios domina Rogerinho e estreia com vitória no Australian Open

O primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open, teve início nesta segunda-feira (15). Em partida válida pela primeira rodada do torneio, o tenista da casa, Nick Kyrgios venceu o único brasileiro na chave masculina de simples da competição, Rogério Dutra Silva por três sets a zero, com parciais de 6/1 6/2 e 6/4, em uma hora e 27 minutos.

Com o resultado positivo, o australiano garantiu vaga na segunda rodada em Melbourne. Seu próximo adversários será o sérvio Viktor Troicki - 65º colocado no ranking mundial - que vem de vitória sobre o australiano Alex Bolt - número 81 do mundo - por três sets a dois, com parciais de 6/7 4/6 6/2 6/3 e 6/4, em duas horas e 52 minutos.

Dessa forma, o Brasil fica sem representantes na chave masculina de simples. Na feminina, a paulistana Beatriz Haddad Maia ainda estreia na competição, contra a australiana Lizette Cabrera. Nas duplas masculinas, o país ainda conta com três representantes: Marcelo Melo, Bruno Soares e Marcelo Demoliner.

Resumo da partida

Nos games iniciais da partida, parecia que o brasileiro daria trabalho para Kyrgios, quando confirmou seu saque sem perder pontos. Mas foi apenas impressão: no decorrer do set, o australiano passou a sacar cada vez melhor, ao passo que Rogerinho não conseguiu manter a mesma intensidade em seu serviço. Com duas quebras conquistadas, fechou o primeiro set em 6/1, em apenas 28 minutos.

A segunda parcial foi parecida com a anterior. Sem conseguir encontrar uma maneira de ameaçar o saque do adversário, o brasileiro sofria. Devolvendo bem e dominando os rallys no fundo de quadra, Kyrgios começou com uma quebra. Com a vantagem no placar, cresceu ainda mais no jogo: com um break no sétimo game, venceu o set por 6/2.

Foto: Getty Images

No último set, Dutra Silva, enfim, conseguiu achar uma estratégia para equilibrar a partida. Colocando o primeiro serviço em quadra e dominando os pontos com seu forehand, conseguiu manter a parcial empatada até o sétimo game, quando Nick fez jogadas de efeito para conseguir a quebra. Sacando bem, venceu a partida com um 6/4.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.